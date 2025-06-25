強積金 | 積金評級：6月MPF人均暫賺2300元，總資產新高

強積金研究機構積金評級公布，以截至6月20日的「積金評級所有基金表現指數」估算，預計6月份強積金整體錄得約0.8%的單月升幅，並有望在第二季錄得約3.81%整體回報，而上半年整體回報亦可望達到約6.6%，這將是自2019年以來最佳的上半年回報表現，以及自強積金推出以來第五佳的上半年回報表現。

6月MPF人均暫賺2300元，料上半年賺1.07萬

若市場表現維持不變，按金額計算，6月份月初至今整體投資收益約為111億港元，即479萬名強積金成員每人平均賺約2300港元，2025年第二季整體累計投資收益約為511億港元，即每名成員平均賺約1.07萬港元，而年初至今整體累計投資收益約為859億港元，即每名成員平均賺約 1.79萬港元。

香港及中國股票基金上半年回報15.68%

6月份及第二季的投資表現目前由亞洲股票基金領先，估算月初至今及季初至今回報分別約為2.72%及8.6%；而預計香港及中國股票基金將以15.68%的回報成為2025年上半年表現最佳的資產類別，並將是其自2017年以來最佳的首六個月回報表現，以及自強積金推出以來第三佳的首六個月回報表現。預計日本股票基金是今年6月份表現最差的資產類別，而第二季及上半年表現最差的資產類別為其他股票基金。

6月底強積金總資產料升至1.4萬億，創歷史新高

計入供款後，強積金總資產在6月底有望升至約1.4萬億港元，較5月底增加約143億港元，第二季增加約620億港元，年初至今增加約1083億港元，再創強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約29.19萬港元，較5月底增加約3000港元，第二季增加約1.29萬港元，年初至今增加約2.26萬港元。

撰文：經濟通採訪組

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