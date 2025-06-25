  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

強積金 | 積金評級：6月MPF人均暫賺2300元，總資產新高

25/06/2025

強積金 | 積金評級：6月MPF人均暫賺2300元，總資產新高

 

　　強積金研究機構積金評級公布，以截至6月20日的「積金評級所有基金表現指數」估算，預計6月份強積金整體錄得約0.8%的單月升幅，並有望在第二季錄得約3.81%整體回報，而上半年整體回報亦可望達到約6.6%，這將是自2019年以來最佳的上半年回報表現，以及自強積金推出以來第五佳的上半年回報表現。

 

6月MPF人均暫賺2300元，料上半年賺1.07萬

 

　　若市場表現維持不變，按金額計算，6月份月初至今整體投資收益約為111億港元，即479萬名強積金成員每人平均賺約2300港元，2025年第二季整體累計投資收益約為511億港元，即每名成員平均賺約1.07萬港元，而年初至今整體累計投資收益約為859億港元，即每名成員平均賺約　1.79萬港元。

 

香港及中國股票基金上半年回報15.68%

 

　　6月份及第二季的投資表現目前由亞洲股票基金領先，估算月初至今及季初至今回報分別約為2.72%及8.6%；而預計香港及中國股票基金將以15.68%的回報成為2025年上半年表現最佳的資產類別，並將是其自2017年以來最佳的首六個月回報表現，以及自強積金推出以來第三佳的首六個月回報表現。預計日本股票基金是今年6月份表現最差的資產類別，而第二季及上半年表現最差的資產類別為其他股票基金。

 

6月底強積金總資產料升至1.4萬億，創歷史新高

 

　　計入供款後，強積金總資產在6月底有望升至約1.4萬億港元，較5月底增加約143億港元，第二季增加約620億港元，年初至今增加約1083億港元，再創強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約29.19萬港元，較5月底增加約3000港元，第二季增加約1.29萬港元，年初至今增加約2.26萬港元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

71.000

異動股

00175

吉利汽車

15.980

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.020

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,386.84
    +404.41 (+0.941%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,141.02
    +48.86 (+0.802%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,167.91
    +194.36 (+0.973%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.069
變動率︰+8.169%
較港股︰+5.97%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌94.934
變動率︰-0.999%
較港股︰-0.49%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.450
變動率︰-2.904%
較港股︰+0.55%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.902
變動率︰-20.026%
較港股︰-11.78%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.690
變動率︰+3.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.780
變動率︰+1.714%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.650
變動率︰-1.065%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌105.750
變動率︰-1.297%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升375.070
變動率︰+5.544%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升133.720
變動率︰+3.123%
COKE
Coca-Cola Consolidated Inc
按盤價(USD)︰升110.880
變動率︰+3.000%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升62.540
變動率︰+2.811%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 17:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 17:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 71.000
  • 00175 吉利汽車
  • 15.980
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.020
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.140
  • 01378 中國宏橋
  • 17.880
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 42.400
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 19.680
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.400
  • 02318 中國平安
  • 51.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 27.200
  • 目標︰$30.00
  • 00123 越秀地產
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 01113 長實集團
  • 34.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/06/2025 16:43  《盤後部署》恒指四連升終止料高位整固，滔博價量齊升值搏

26/06/2025 18:48  【新股上市】富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025 18:14  按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等41家機構獲虛擬資產交易服務牌照

26/06/2025 16:47  【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

26/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

26/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升泡泡瑪特目標逾五成，摩通升老鋪目標逾８％

26/06/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

太古坊Redress期間限定二手店︰大量高質男女裝服飾$50起，本地設計師升級改造系列限量發售
人氣文章

影視娛樂

最強星二代：陳奕迅女兒康堤加入樂壇 獲父親加持做新歌監製 鄭欣宜「復出」將在內地演出
人氣文章

玩樂 What’s On

尖沙咀8月CHIIKAWA DAYS大型特展︰三大打卡專區及首賣飲茶系列精品，門票7月5日開賣
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

酸種麵包 VS 全麥麵包：哪款含更多纖維、升糖指數較低？營養師分析五大營養對比！
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

姚樂怡，拼命女郎
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從紙到數碼時代的慈善文化
人氣文章
63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/06/2025
新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處