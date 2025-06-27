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香港購物節 | 謝邱安儀：購物節優惠橫跨兩個月，冀港人暑假留港消費

27/06/2025

香港購物節 | 謝邱安儀：購物節優惠橫跨兩個月，冀港人暑假留港消費

 

　　由香港零售管理協會主辦的第三屆「香港開心購物節」將於7月1日至8月31日舉行，聯同香港餐飲聯業協會推出總值超過19億港元的優惠，涵蓋逾180個品牌及3800間餐飲商戶，旨在提振本地零售及餐飲業市道，吸引市民留港消費及內地旅客來港。

 

　　零售管理協會主席謝邱安儀在電台節目《千禧年代》表示，今年購物節設有4項主題，優惠橫跨兩個月，折扣額較往年增加一至兩成，參與的逾5000間商店將提供多元化折扣，並定期更換優惠主題。她特別提到，活動響應銀髮經濟，持樂遊卡或長者卡的長者可享額外保健及餐飲優惠。謝邱安儀坦言，雖然暑假市民外遊難免，但協會將透過小紅書等內地社交平台及不同付款平台宣傳，吸引本地市民及訪港旅客參與，期望活動不受暑期影響，帶動消費。

 

團結業界力量結合豐富優惠及針對性宣傳

 

　　香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，餐飲業將推出「七一回歸優惠」，3800間食肆參與，提供靈活優惠，如部分食肆因應成本壓力未必能提供「全單七一折」，亦能自訂折扣吸引顧客。他指出，香港與內地餐飲價格差距大，內地部分餐廳定價僅為香港三分之一，難以直接競爭，但希望優惠活動能刺激本地消費，並透過小紅書等平台吸引內地旅客。

 

　　兩位業界代表均表示，當前市道低迷，難以預測活動對生意額的具體幫助，但期望透過團結業界力量，結合豐富優惠及針對性宣傳，推動本地消費熱潮，為零售及餐飲業注入活力。詳情可瀏覽香港零售管理協會或餐飲聯業協會網站。

 

撰文：經濟通採訪組

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