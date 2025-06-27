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前特首梁振英呼籲商舖業主果斷減租、放棄主宰心態

27/06/2025

前特首梁振英呼籲商舖業主果斷減租、放棄主宰心態

 

　　香港餐飲零售市道持續疲弱，全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體發文，呼籲業主減租，「先租出去，做旺個市，租客生意好，日後就有機會加租」，認為業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷。

 

　　梁振英認為，業主應面對現實，不能因為怕被銀行收回貸款而寧願丟空不減租，因為早晚要面對空置率高，市值租金下跌的現實；要隨行就市果斷地減租(和當年隨行就市加租一樣)，拖只會陰乾。

 

私人商業樓宇空置率創新高

 

　　梁振英引述數據指，2024年底，全港私人商業樓宇(包括零售業樓宇，以及其他設計或改建作商業用途的樓宇但不包括專作寫字樓)總空置面積達139.98萬平方米，即約1500萬平方呎，空置率11.8%，創四十年有記錄以來的新高，對比私人住宅空置率是4.5%。

 

　　對於舖位空置率創新高，梁振英認為，其中一個方向是呎租下調，讓租客可以以同一租金租用更大的面積，減低使用密度，改善經營環境。他解釋，呎租貴租金高也衍生出問題，例如香港商場商店太擠逼，餐廳酒樓廁所轉不過身，對比深圳酒樓的包廂有廁所，令深圳的競爭力不僅是餐牌上的價錢，香港甚至要在廁所門口擺放食材，顧客體驗不好。

 

裝修和租金是重大支出

 

　　梁振英提到香港零售餐飲業的成本結構當中，裝修和租金是重大支出，租約條件一直都是業主主宰，租客討價還價能力有限，自己曾看過一張租約，竟然有條款訂明業主可以除時因為改建而提早結束租約，業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷。

 

撰文：經濟通採訪組

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