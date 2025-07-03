政府擬收緊探訪在囚人士安排，候審在囚者禁穿私服、自備私飯

保安局向立法會提出修訂《監獄規則》建議，包括修改探訪安排、禁止候審在囚人士穿著私人衣服及自備「私飯」等。

擬修訂監獄規則拒不合法定目的探訪

保安局指，為防止有人濫用《監獄規則》制度，以危害國家安全，威脅監獄的保安、秩序及紀律，建議修訂現時《監獄規則》，包括修改探訪安排，除《監獄規則》另有規定，例如警務人員、法庭人員、法律顧問等人士之外，在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪。

探訪人士要清楚列明探訪目的，必須是幫助囚犯改過自新，維持家庭或社會聯繫，或向囚犯提供精神、或物質支援等；懲教署有權拒絕任何不符合法定目的的探訪，或就探訪施加限制。局方亦建議賦權予裁判官，因應懲教人員提出申請，可以發手令禁止在囚人士包括候審的還柙人士，與指明的個別法律代表有任何形式的聯繫。

裁判官須有合理理由相信在囚人士與該法律代表聯繫，將會危害國家安全，導致任何人身體受傷、破壞及妨礙司法公正，或妨礙追討犯罪行為取得利益，但在囚人士仍然可諮詢自己選擇的其他法律代表。

候審在囚人士禁穿私服、自備「私飯」

現時容許候審在囚人士可穿著私人衣服及可自備「私飯」的相關條文，當局建議廢除。文件指出，穿著私人衣服，容易產生將未獲授權物品引入監獄的保安風險，亦可能引致候審在囚人士間以特定式樣的私人衣物作炫耀，或作政治表態，或組織勢力，對懲教院所的紀律及秩序構成威脅。另外，「私飯」容易成為在囚人士私相授受的工具，過去亦曾因此導致爭執打鬥，考慮到時移世易，懲教院所的膳食安排已相當完善，英國亦早在1988年已廢除了「私飯」相關規定，相關條文亦應廢除。

建議亦提出強化懲教署執法效能，建議訂明罪行，禁止在囚人士抗拒或阻礙懲教人員執行職務，一經定罪，會被罰款2000元及監禁6個月。

撰文：經濟通採訪組

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