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何力治：香港將深耕東盟市場，港府擬在馬來西亞設第四個經貿辦

09/07/2025

何力治：香港將深耕東盟市場，港府擬在馬來西亞設第四個經貿辦

 

　　「一帶一路」專員何力治表示，香港將深耕東盟市場，突顯化香港一帶一路項目資源分配中心角色。上月，他率領代表團訪問印尼和馬來西亞，與當地企業簽署了21份合作備忘錄。他提到，印尼的遷都計劃和馬來西亞的地鐵計劃等都是未來重點，香港可以提供發展和營運方面的支援。

 

　　何力治指出，區域國家在計劃包裝、設計和結構上可能缺乏經驗，香港能利用其豐富的公私合作經驗，提供相應的融資方案，包括發債和私募基金等。他認為，香港能夠建立一個跨專業的綜合服務平台，展現其在這一領域的品牌和標準優勢。

 

港府擬在吉隆坡設東盟第四個經貿辦事處

 

　　他又提到，特區政府計劃在馬來西亞吉隆坡設立東盟的第四個經貿辦事處，並將繼續帶隊前往東盟、中東和中亞，為香港企業尋找具體項目和商業機會，幫助中小企業拓展網絡、尋找合作夥伴，降低國際發展的門檻。

 

建築工程界已掌握大灣區基礎設施供應鏈

 

　　建造業議會執行總監鄭定寧表示，以前建築工程界在「一帶一路」國家的投資多為獨立行動，但近年來已掌握大灣區基礎設施的供應鏈，包括建築組裝合成(MiC)的供應商和融資規劃。他相信，只要能達到內外聯通，項目投資的成功率將會大大提升。

 

　　他亦指出，東盟要維持經濟快速成長，需要大量外資和基礎建設支持。他提到曾向馬來西亞建築商會推廣MiC建築法和新興建築科技，得到了積極反饋，對方計劃率團回訪，有助於與本地供應商對接。

 

撰文：經濟通採訪組

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