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陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔

11/07/2025

陳國基就「超前部署停課」解畫，形容艱難決定，寧安全、莫後悔

 

　　由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會昨早公布，因預計今日天氣情況持續惡劣，所有日校今日停課、中一註冊亦會延後。不過根據天文台的雨量分布紀錄，今早7時起只有少部分地區錄得少於2毫米雨量，港島、九龍、新界東一帶均無雨量。陳國基今日在社交平台發千字文解畫指，天文台曾料今早本港有暴雨，故選擇提早發出預警，做好超前準備，「寧安全、莫後悔」。

 

　　陳國基在社交專頁張貼題為「艱難的決定」的帖文，表示清楚明白任何停課和更改中一入學註冊日期的決定，都可能為一些市民帶來不便，亦十分理解伴隨「超前決定」的，就是更多的不確定性。但年幼、年輕學生的安全，是政府最重要的考慮，亦希望透過盡早公布，方便家長和照顧者做好準備。

 

　　他表示，政府選擇提早發出預警，做好超前準備，形容哪怕「做多」，哪怕安全系數過大，哪怕天氣瞬息萬變而令預測有偏差，認為應該「寧安全、莫後悔」。他又說，前日收到天文台匯報，預警本港昨日至今日可能出現暴雨及狂風雷暴惡劣天氣後，十分憂心。一是回想起以往市民在惡劣天氣下返工返學，在街上狼狽行走、舉步維艱的畫面，於心不忍；亦記起昨日至今日正是中一入學註冊日，很多家長會帶同子女前往中學註冊，或到不同學校叩門，如遇惡劣天氣狀況會非常辛苦狼狽。所以他第一時間召開「應對極端天氣督導委員會」會議，聽取天文台匯報。

 

　　他說，根據天文台在會議當天所作的預測，最大的暴雨預計會在今日清晨影響香港。當時督導委員會面對艱難的選擇，究竟是按照慣常做法，繼續等待不斷更新、而且越實時越準確的天氣預報，才作防災準備和應變部署，還是作出超前準備，防範災害、給市民更好的安全保障。

 

　　陳國基又指，選擇等待，可以按最接近實時、準確度最高的天氣預測作出應變，降低不確定性，亦可以避免因很可能出現的偏差而被市民質疑；但市民就要像過往一樣，等到清晨透過電台電視台的最新消息，才得知最新天氣警告訊息和各項安排，市民的應變亦會變得很倉猝、狼狽。相反如果選擇提早預警，則可以讓社會各界提前準備就緒，減低惡劣天氣對生命財產安全的威脅，亦可以讓市民提前規劃準備，盡量減少對生活的影響和困擾。

撰文：經濟通採訪組

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