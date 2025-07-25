  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

香港迪士尼料年底實現「零負債」，推演唱會合作套票吸過夜客

25/07/2025

香港迪士尼料年底實現「零負債」，推演唱會合作套票吸過夜客

　　香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，樂園財政狀況已扭虧為盈，預計今年底可以還清餘下40%的政府貸款，並實現「零負債」。

 

　　莫偉庭提及，上半年香港迪士尼入園人次表現良好，訪客在餐飲、精品兩方面消費力強，形容是「旺丁又旺財」。他補充，園方的現金正持續增長，可在毋須額外注資下進行擴建，未來的發展會繼續保持審慎，確保業務穩定增長。

 

園方推演唱會合作套票吸過夜客

 

　　莫偉庭透露，香港迪士尼兩個擴建項目已動工，預告「Pixar」體驗會較先向公眾開放，至於「Marvel」項目設計已接近完成，計劃會加入更多香港元素。

 

　　他又表示，樂園的非本地入場人次增長持續「跑贏大市」，其中來自深圳、即日來回的旅客大幅增加。香港迪士尼會推出套票，一次過銷售樂園門票、酒店及跨境車票，以吸引旅客。園方亦致力吸引更多過夜旅客，正與旅遊平台合作，將更多演唱會門票與迪士尼門票捆綁式銷售，包括南韓藝人G-Dragon演唱會、女團Blackpink世界巡迴演唱會等。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】泰、柬兩國於邊境爆發武裝衝突，你認為如衝突持續升級，中國是否應該介入為地區局勢降溫？► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03931

中創新航

21.200

異動股

01199

中遠海運港口

6.460

異動股

02904

大同集團

2.500

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,788.06
    +94.15 (+0.211%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,377.82
    +14.47 (+0.227%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,095.87
    +37.91 (+0.180%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升52.671
變動率︰+2.131%
較港股︰-1.46%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.515
變動率︰-1.279%
較港股︰+0.03%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.275
變動率︰-1.380%
較港股︰-0.30%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌435.519
變動率︰-2.320%
較港股︰-0.06%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升37.055
變動率︰+2.873%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.010
變動率︰-1.471%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌47.840
變動率︰-1.806%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌23.305
變動率︰-2.408%
精選美股 More
COKE
Coca-Cola Consolidated Inc
按盤價(USD)︰升119.770
變動率︰+7.359%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升121.455
變動率︰+2.823%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌33.345
變動率︰-5.725%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌20.665
變動率︰-8.683%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/07/2025 10:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/07/2025 10:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03931 中創新航
  • 21.200
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.460
  • 02904 大同集團
  • 2.500
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 37.250
  • 01520 天機控股
  • 1.580
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 245.200
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.080
  • 目標︰$2.25
  • 03339 中國龍工
  • 2.680
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 17.840
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.149
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 550.500
  • 00005 滙豐控股
  • 101.000
  • 00388 香港交易所
  • 435.800
  • 00001 長和
  • 53.450
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 18.480
  • 目標︰$21.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 11.660
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2025 17:13  《盤後部署》恒指終止五連升惟仍錄得淨流入，泡泡瑪特趁回調可吼

25/07/2025 19:19  機管局：一直就11 SKIES項目與新世界發展保持密切溝通

25/07/2025 17:00  京東(09618)啟動新增長計劃，未來3年引入千個海外新品牌

25/07/2025 16:34  證監與廉署聯合行動拘捕兩名上市公司前高層，涉市場操縱及貪污

25/07/2025 16:36  【滙控預測】券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元

25/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２０２億元，買盈富基金沽快手

25/07/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】大摩上調飲料股評級，滙證升潤地目標近兩成

25/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８９，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 滙研:穩定幣市場不影響聯匯，惟憂擠提衝擊金融市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控預測 | 券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
人氣文章

容我世說．張翠容

美國退出UNESCO的前因與後果
人氣文章

FOCUS

反內捲 | FOCUS | 貿戰黃金窗口期，反內捲意在「三增值」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

從手袋、絲巾到彩妝，盤點 20+ Hermès 2025秋冬新作！編織工藝 Kelly Soguería、6萬元以下入門級新手袋
人氣文章

Beauty

走進 Aesop Fashion Walk 店：人氣香芹籽護膚、天竺葵身體系列，體驗從 Step 0 開始護膚！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

超人，有勇氣更有熱誠似個正氣大孩子
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大暑消暑必備｜簡易香荽冬瓜番茄湯，降溫解暑食譜
人氣文章
名人健康丨70歲蘇施黃兩度抗癌，醒神煮大餐與陳志雲豪宅相聚，曾分享抗癌秘訣：一定要堅持！
人氣文章
凍齡女星︱許志安初戀女友息影30年，凍齡崔加寶受更年期情緒困擾，毅然轉型復出
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 22:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2025
穩定幣 | 滙研:穩定幣市場不影響聯匯，惟憂擠提衝擊金融市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處