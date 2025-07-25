香港迪士尼料年底實現「零負債」，推演唱會合作套票吸過夜客

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，樂園財政狀況已扭虧為盈，預計今年底可以還清餘下40%的政府貸款，並實現「零負債」。

莫偉庭提及，上半年香港迪士尼入園人次表現良好，訪客在餐飲、精品兩方面消費力強，形容是「旺丁又旺財」。他補充，園方的現金正持續增長，可在毋須額外注資下進行擴建，未來的發展會繼續保持審慎，確保業務穩定增長。

園方推演唱會合作套票吸過夜客

莫偉庭透露，香港迪士尼兩個擴建項目已動工，預告「Pixar」體驗會較先向公眾開放，至於「Marvel」項目設計已接近完成，計劃會加入更多香港元素。

他又表示，樂園的非本地入場人次增長持續「跑贏大市」，其中來自深圳、即日來回的旅客大幅增加。香港迪士尼會推出套票，一次過銷售樂園門票、酒店及跨境車票，以吸引旅客。園方亦致力吸引更多過夜旅客，正與旅遊平台合作，將更多演唱會門票與迪士尼門票捆綁式銷售，包括南韓藝人G-Dragon演唱會、女團Blackpink世界巡迴演唱會等。

撰文：經濟通採訪組

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