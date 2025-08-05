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本港黑雨警告至維持，港交所如常開市(黑雨維持至下午3時)

05/08/2025

 

本港黑雨警告至少維持至早上11時，港交所如常開市

 

陳國基：嚴陣以待應對破紀錄黑雨，籲僱主彈性處理僱員工作安排

 

　　政務司司長陳國基表示，今早到緊急事故監察及支援中心視察，聽取司局長及部門同事匯報最新的暴雨情況及各項應變安排。他強調政府嚴陣以待，中心迅速有效協調各政府部門全力出動，處理水浸、塌樹和阻路等情況。

 

*天文台8日內4度發黑雨警告，政府有完整機制應對惡劣天氣*

 

　　陳國基在社交專頁指，近日天氣持續不穩，天文台在八日內，四度發出黑色暴雨警告，打破香港一年內發出最多「黑雨」的紀錄。政府一直有一套完整的應變部署機制去應對惡劣天氣，每當黑色暴雨警告生效，政府會立即啟動緊急事故監察及支援中心，由各相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面情況，迅速作出協調應變及行動，務求減低惡劣天氣對市民造成的影響。

 

*暴雨期間僅零星受傷報告，籲僱主彈性處理僱員工作安排*

 

　　他表示，渠務署180隊緊急應變隊伍在全港各區清理水浸情況，並派遣強力排水機械人「龍吸水」協助，緊急應變隊伍亦重複巡查並清理全港240個水浸黑點。民政事務總署亦在各區開放臨時庇護中心，讓有需要的市民暫避。他說可幸的是今次暴雨期間只有零星市民受傷報告。

 

　　陳國基感謝在惡劣天氣期間緊守崗位的各部門同事及承辦商職工。雖然天文台已宣布黑色暴雨警告至少維持至今日下午3時，但在暴雨過後，不同地區的市面和道路情況都會有所不同，因此呼籲僱主盡量採取情理兼備的方式，以僱員的人身安全為優先考慮，彈性處理工作安排。

 

 

瑪麗醫院公布，該院急症室對開的水浸積水已經疏導，受影響的路面已經重開，急症室服務及救護車運送安排已於中午12時回復正常。

 

 

黑雨警告至少維持至下午三時，多區出現水浸部分港鐵出入口關閉

 

　　香港天文台於今日上午5時50分發出黑色暴雨警告信號，至少維持至今日下午三時，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶。

 

*中西區及離島區有大暴雨或現嚴重水浸*

 


　　天文台指出，中西區及離島區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，可能出現嚴重水浸及山洪暴發，市民應高度戒備、採取預防措施、遠離河道，並繼續在安全地方暫避，直至大雨過去；駕駛人士需注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

 

　　天文台會持續監測天氣情況，適時作出公布，讓市民及早作出安排，而政府的緊急事故監察及支援中心會持續監察本港的整體情況。

*多區出現水浸，瑪麗醫院部分道路出現嚴重水浸*

 

　　本港廣泛地區昨晚開始落暴雨，多處出現水浸，包括新界北部、大埔墟南運路、將軍澳寶康路及敬賢里附近、九龍塘呈祥道路段及歌和老街、港島西區的士美菲路、薄扶林道、加多近街、域多利道及加惠民道一帶，以及瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，影響急症室服務。

 

　　將軍澳敬賢里附近斜坡渠道有雨水湧下如小型瀑布，一個露天停車場積水，昨晚有停泊的的士被水浸至車頭蓋。渠務署已派遣強力排水機械人「龍吸水」到大埔墟南運路、將軍澳敬賢里等現場協助處理水浸。

 

*部分路段暫時封閉，九巴多條路線受影響*

　

　　交通方面，受水浸或山泥傾瀉影響，運輸署宣布部分路段暫時封閉，包括荃灣交匯處通往象鼻山路支線、青山公路葵涌段近梨木樹、汀九段近金麗苑、朗天路近青山公路屏山段，以及鰂魚涌站外路面水浸導致鰂魚涌站A出入口暫時關閉。

 

*港鐵部分車站出入口暫時關閉*

 

　　九巴多條路線受影響，其中51、91、91M、92、94及香港HK1號線暫停行駛，部分需改道；乘客可致電九巴顧客服務熱線2745 4466或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。港鐵因天氣惡劣，部分車站出入口暫時關閉，包括深水埗站A2、彩虹站A1、黃大仙站B3及灣仔站A3出入口。山頂纜車已暫停服務。

 

　　另外，將軍澳寶康路昨晚有巴士和小巴因水浸死火，水深約2呎達小巴車門樓梯位置，32名乘客及司機被困車內，無人受傷，由警員協助離開車廂。

 

10：45

 

受暴雨水浸影響，本港部分巴士路線暫停或需改道行駛

 

　　受香港惡劣天氣影響，部分巴士路線暫停或需改道行駛。

 

　　城巴表示，受暴雨影響，導致交通受阻或水浸，途經石澳、赤柱、大潭、西貢等地方之巴士路線整體行車時間可能延長。現時觀光城巴路線H1、H1S、H2、H3、H4及15C號線暫停服務。12A、12M、23、26、40、43M、70、72、78、81、103、107、792M、967、969、795X、796P號線改道行駛；6、6X、9、14、41A、63、73、260、973號線有限度服務。

 

　　九巴表示，91、91M、92、94及九巴遊香港HK1號線臨時暫停服務。

10：42

　　天文台表示，根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。

 

　　天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶，提醒市民繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。

 


　　天文台會持續監測天氣情況，適時作出公布，讓市民可以及早作出安排。在黑色暴雨警告信號生效期間，政府的緊急事故監察及支援中心會持續監察本港的整體情況。

 

 

　　香港天文台於7時表示，受活躍西南季候風及高空擾動影響，本港及珠江口一帶持續有強雷雨區。根據現時評估，黑色暴雨警告信號至少維持至上午11時。

 

　　香港交易所不受影響，將繼續如常運作。

 

撰文：經濟通採訪組

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