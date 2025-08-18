  • 會員
許正宇：財庫局將採取三重行動審視公務員樽裝水事件

18/08/2025

　　財經事務及庫務局局長許正宇上周日（17日）召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，調查事件和進行制度審視，以避免日後同類事件發生。

 

　　許正宇表示，今次事件除了為政府同事帶來憂慮，亦引起公眾的高度關注。當局已邀請審計署審查這次招標，同時親自牽頭與其他政策局及部門成立專責小組，藉此全面審視現有的政府採購機制。另外，當局亦已責成政府物流服務署加緊做好相關善後工作。

 

　　有本港公務員月初在社交媒體發文指，港島及新界區的辦公室相繼將飲用水轉為內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」。不過有本地傳媒報道，鑫樂母公司「鑫鼎鑫」被指涉嫌侵權，在未經授權下擅自將「樂百氏（廣東）飲用水」標註為樽裝水生產方之一。

 

　　港府物流服務署隨即於上周六表示，未能信納鑫鼎鑫能繼續履約，故暫停有關合約，並交予警方調查。署方亦指，暫停港島和部分離島政府辦公室的樽裝飲用水合約，涉及鑫鼎鑫的合約，相關政府辦公室將暫時轉用屈臣氏集團（香港）的「COOL清涼」樽裝飲用水。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」,去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享

返回香港要聞

顯示更多
