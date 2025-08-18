教育局︰成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校

教育局局長蔡若蓮接受電台訪問時表示，對涉嫌「借殼辦學」的行為零容忍，已成立「突擊巡查小組」，目標於9月完成首輪針對高風險學校的巡查，以加強質素監管並提升家長信心。

突擊巡查小組由具學校管理經驗的專業人員組成，負責查核學籍資料、學生人數及出席率、教師註冊及場地安全等。首輪巡查於9月完成，針對營運、財政或收生有困難的高風險學校；第二輪巡查預計10月完成，聚焦次高風險學校。如發現違規情況，當局會要求學校短期內改善並提交報告，涉嫌違法個案將交由執法部門跟進。蔡若蓮強調，懷疑違規的學校可提交報告及證據申辯，當局會審慎判斷。

蔡若蓮指出，個別學校假借第三方合作名義為非本地學生提供香港中學文憑(DSE)課程，管理混亂，當局已要求相關學校即時停止運作及招生，並全面檢視私校規管制度以堵塞漏洞。若發現不良機構故意誤導家長或學生，當局在取得足夠證據後將即時停止其招生註冊。教育局與內地相關部門建立訊息情報交流機制，涉及違規或欺詐行為將轉介執法部門處理。

教育局將優化新學年插班安排

教育局計劃在新學年設立「合規私校名冊」，明確私立學校辦學守則，願意承諾遵守法規的學校將被納入名冊，供家長參考以免受誤導。同時，當局將加強對津貼及直資學校的規管。針對人才簽證受養子女需居港滿兩年方可申請大學資助學位的規定，蔡若蓮表示，本港高中學額充裕，無需擔心插班學位短缺。教育局將優化新學年插班安排，區域教育服務處的支援將擴展至中六級別，提供各區學校插班資訊，並在需要時協助安排學位。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好