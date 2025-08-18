  • 會員
政府水 | 政府樽裝水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞

18/08/2025

　　香港警方聯同海關下午舉行記者會，警方拘捕1男1女並通緝1名內地男子，懷疑詐騙政府物流服務署提供樽裝飲用水。

 

　　物流署今年3月就港島及部分離島政府辦公室樽裝水供應招標，6月批出合約予一間服務供應商，聲稱採用一間指定內地公司提供的樽裝水。惟該內地公司月初致函署方，指沒有與中標服務供應商有生意來往，樽裝水亦非該內地公司生產。供應商兩名分別61及57歲的負責人昨日被捕，二人是夫妻關係，分別是公司的董事及股東。

 

政府水 | 政府樽裝水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞（Envato）

 

被捕人曾向內地供應商索取水質報告

 

　　商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，內地公司負責人指，被捕人與被通緝人士較早前曾接觸公司，索取公司的水質報告，但其後沒有再接觸。涉案樽裝水標簽上的其他兩間公司亦表示，與被捕人及其公司沒有任何合作關係。

 

　　孔表示，追蹤物流供應鏈後鎖定一個元朗牛潭尾貨倉，找到近2600支相信是同批次的飲用水，亦發現物流公司從東莞樟木頭一間水廠取得存貨後，經本地中轉倉送往香港政府辦事處，截至昨日，約3萬支水送達各區，經政府化驗所檢測，該批飲用水於上月兩次檢測及前日化驗均證實安全可飲用。

 

政府化驗：該批水安全可飲用

 

　　警方將會派員到東莞水廠了解被捕人及被通緝人士案中的角色、水廠衛生規格，並檢取證物回港調查。據初步了解，涉案樽裝水付款期為30日，會了解是否已經付款。至於有否政府人士涉案，警方表示，現階段重點調查詐騙案件，會再看有否其他違法行為。

 

　　海關則表示，如果有任何人或公司違反《商品說明條例》，將果斷執法。

