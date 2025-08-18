  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

政府水 | 審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘違規會如實報告（更新：警拘兩負責人及通緝內地男）

18/08/2025

審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘違規會如實報告（更新：警拘兩負責人及通緝內地男）

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇周日（17日）召開緊急會議，討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，包括主動邀請審計署就採購樽裝飲用水的招標過程進行審查。審計署回應指，署方根據《核數條例》（第122章）進行審核帳目是否妥善的工作，確保政府和公帑的財政及會計帳項，均屬妥善，而且符合公認的會計標準，而政府採購樽裝飲用水的招標過程亦屬審核範圍之內。

 

　　審計署表示，作為政府帳目的審計師，在審核帳目的過程中，必會查找不足，如發現有不足之處或違規情況，定會如實報告，當中包括以管理建議書的形式，提出可改善之處及建議交予相關決策局/部門以作跟進。


　　 
　　此外，審計署除審核政府帳目的工作外，還會考慮多項因素，包括項目的重要性、時間性、涉及的公帑及風險，以及所帶來的裨益，而決定會否就特定事項進行衡工量值式審計工作。有關正在考慮調查及正在調查的所有事項，按與政府關於衡工量值式審計工作的保密規定，均屬機密資料。因此，該署不可向外披露是否正在考慮調查或正在調查任何事項。

 

審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘違規會如實報告（更新：警拘兩負責人及通緝內地男）

 

政府飲用水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞

 

　　香港警方將鑫鼎鑫商貿有限公司向政府辦公室供應內地製「鑫樂觀音山」飲用水的事件，列作詐騙案調查，該公司以5294萬元中標為港島及部分離島政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水。警方拘捕公司一對夫婦負責人，分別為61歲股東及57歲董事，並通緝一名內地男子。政府物流署因未能信納該公司可繼續履行合約，已即時停用相關飲用水並報警。

 

被捕人曾向內地供應商索取水質報告

 

　　商業罪案調查科總警司黃震宇表示，今年3月物流署公開招標採購飲用水，6月批出合約予鑫鼎鑫商貿有限公司。該公司聲稱與內地某品牌供應商合作提供飲用水，但該供應商8月致函物流署澄清，從未生產相關飲用水、與鑫鼎鑫無任何合作，亦未向特區政府供貨，懷疑有人冒用其品牌。內地供應商負責人表示，不認識鑫鼎鑫負責人，僅記得被捕人及被通緝人士曾索取水質報告，之後無進一步聯繫。標籤上提及的其他兩間公司亦否認與鑫鼎鑫有合作。

 

涉事飲用水產自東莞，3萬支已送各區

 

　　警方於8月15日接獲物流署舉報，翌日展開調查，今日在鑫鼎鑫位於北角的辦公室及鯉景灣一住宅單位拘捕涉案夫婦，撿獲簽署的投標文件、電腦、手機及銀行文件等，稍後將進一步分析。被捕人正被扣留調查。警方同時追蹤物流供應鏈，發現飲用水來自廣東東莞樟木頭一間水廠，經本地中轉倉分發至各區。在元朗牛潭尾一貨倉，警方檢獲2600支同批次飲用水存貨，另有約3萬支已送往各區政府部門。

 

　　經政府化驗所檢測，該批飲用水於上月兩次檢測及前日化驗均證實安全可飲用。政府將繼續化驗倉庫存貨。警方計劃前往東莞水廠調查被捕人及被通緝人士的角色及水廠衛生情況。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，物流署付款期為供應服務後30日，相信尚未向鑫鼎鑫支付任何款項。警方與海關將進一步調查水廠的衛生規格及事件詳情。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,882.90
    -39.37 (-0.088%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,380.89
    -30.48 (-0.475%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,095.09
    -219.87 (-1.032%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.530
變動率︰+2.479%
較港股︰+1.25%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升92.880
變動率︰+2.407%
較港股︰+0.19%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.949
變動率︰+2.398%
較港股︰+0.30%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升102.012
變動率︰+2.279%
較港股︰+2.52%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.799
變動率︰+6.993%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.320
變動率︰+1.754%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升129.860
變動率︰+1.200%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌86.730
變動率︰-2.627%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌226.623
變動率︰-2.611%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌26.640
變動率︰-4.550%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌23.445
變動率︰-7.369%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌8.790
變動率︰-7.669%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2025 14:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2025 14:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

吉野家任食早／茶市半放題：只需$14！免費添飯湯飲品　升級版+$18包任食熱盤及甜品
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】選一種動物 測你的前世今生&靈魂伴侶
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︰遙距醫療價格欠透明、私隱存風險，揭六大營商手法與保險賠償解析
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

書中自有黄金屋：《香港旅步記》到《Hong Kong》，異鄉人筆下的香港
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌｜亞視前高層盛品儒逝世，終年48歲，6月確診肝癌，生前暴瘦近照曝光
人氣文章
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血
人氣文章
陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2025 02:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處