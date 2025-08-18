政府水 | 審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘違規會如實報告（更新：警拘兩負責人及通緝內地男）

財經事務及庫務局局長許正宇周日（17日）召開緊急會議，討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，包括主動邀請審計署就採購樽裝飲用水的招標過程進行審查。審計署回應指，署方根據《核數條例》（第122章）進行審核帳目是否妥善的工作，確保政府和公帑的財政及會計帳項，均屬妥善，而且符合公認的會計標準，而政府採購樽裝飲用水的招標過程亦屬審核範圍之內。

審計署表示，作為政府帳目的審計師，在審核帳目的過程中，必會查找不足，如發現有不足之處或違規情況，定會如實報告，當中包括以管理建議書的形式，提出可改善之處及建議交予相關決策局/部門以作跟進。





此外，審計署除審核政府帳目的工作外，還會考慮多項因素，包括項目的重要性、時間性、涉及的公帑及風險，以及所帶來的裨益，而決定會否就特定事項進行衡工量值式審計工作。有關正在考慮調查及正在調查的所有事項，按與政府關於衡工量值式審計工作的保密規定，均屬機密資料。因此，該署不可向外披露是否正在考慮調查或正在調查任何事項。

政府飲用水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞

香港警方將鑫鼎鑫商貿有限公司向政府辦公室供應內地製「鑫樂觀音山」飲用水的事件，列作詐騙案調查，該公司以5294萬元中標為港島及部分離島政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水。警方拘捕公司一對夫婦負責人，分別為61歲股東及57歲董事，並通緝一名內地男子。政府物流署因未能信納該公司可繼續履行合約，已即時停用相關飲用水並報警。

被捕人曾向內地供應商索取水質報告

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，今年3月物流署公開招標採購飲用水，6月批出合約予鑫鼎鑫商貿有限公司。該公司聲稱與內地某品牌供應商合作提供飲用水，但該供應商8月致函物流署澄清，從未生產相關飲用水、與鑫鼎鑫無任何合作，亦未向特區政府供貨，懷疑有人冒用其品牌。內地供應商負責人表示，不認識鑫鼎鑫負責人，僅記得被捕人及被通緝人士曾索取水質報告，之後無進一步聯繫。標籤上提及的其他兩間公司亦否認與鑫鼎鑫有合作。

涉事飲用水產自東莞，3萬支已送各區

警方於8月15日接獲物流署舉報，翌日展開調查，今日在鑫鼎鑫位於北角的辦公室及鯉景灣一住宅單位拘捕涉案夫婦，撿獲簽署的投標文件、電腦、手機及銀行文件等，稍後將進一步分析。被捕人正被扣留調查。警方同時追蹤物流供應鏈，發現飲用水來自廣東東莞樟木頭一間水廠，經本地中轉倉分發至各區。在元朗牛潭尾一貨倉，警方檢獲2600支同批次飲用水存貨，另有約3萬支已送往各區政府部門。

經政府化驗所檢測，該批飲用水於上月兩次檢測及前日化驗均證實安全可飲用。政府將繼續化驗倉庫存貨。警方計劃前往東莞水廠調查被捕人及被通緝人士的角色及水廠衛生情況。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，物流署付款期為供應服務後30日，相信尚未向鑫鼎鑫支付任何款項。警方與海關將進一步調查水廠的衛生規格及事件詳情。

撰文：經濟通採訪組

