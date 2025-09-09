  • 會員
2025年世界人才排名 | 香港人才排名躍至全球第4位，並位列亞洲第一

09/09/2025

2025年世界人才排名 | 香港人才排名躍至全球第4位，並位列亞洲第一

 

　　國際管理發展學院今日發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。

 

香港的科學學科畢業生百分比繼續高踞全球第一

 

　　香港在《排名》中所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升。其中，「吸引力」排名攀升8位至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升1名，分別位列第3及第12。各項指標方面，香港的科學學科畢業生百分比繼續高踞全球第一，財務技能排名上升至全球第三，而管理層薪酬和管理教育效能均位列全球第五。　　

 

逾23萬人經各項人才入境計劃抵港

 

　　政府發言人表示，香港在國際管理發展學院發布的《排名》位列亞洲第一，證明香港特別行政區政府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效。特區政府深明人才在科技等發展的關鍵作用，在2024年的《施政報告》宣布成立教育、科技和人才委員會，由政務司司長領導統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

 

　　發言人又指，截至今年八月底，各項輸入人才計劃共收到逾52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過23萬人。

 

李家超：香港在世界人才排名亞太第一，充分證明政府致力加強人才培育

 

　　行政長官李家超表示，過去兩年，本港排名累計上升12位，充分證明特區政府致力加強教育和人才培育。

 

　　李家超出席一個論壇致辭表示，香港是全球唯一擁有5間世界百強大學的城市，優秀的院校培養出不同領域的世界一流科學家和研究人員，憑著這些優勢，香港正快速崛起成為創新科技中心。

 

撰文：經濟通採訪組

