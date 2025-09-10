  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

施政前瞻 | 施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至600萬樓

10/09/2025

　　新一份《施政報告》將於下周三（17日）發表，政商界及金融界等已提交建議書，包括倡議派發2000元電子消費券、降低投資移民購置物業門檻及100元印花稅放寬至600萬元物業等。《經濟通》整合各界意見，一文看清施政報告各項建議！

 

施政前瞻 | 施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至600萬樓

 

民建聯倡降低新資本投資者入境計劃購置住宅物業下限至三千萬元

 

　　民建聯立法會議員李慧琼建議，參考「互聯互通」安排，構建密閉式運作的人才「購房資金池」，金額以100或200億美元計算，佔國家外匯儲備約0.5%至0.6%。

 

　　民建聯促調低新資本投資者入境計劃購置住宅物業下限至3000萬元，民建聯副主席周浩鼎表示，建議是參考計劃參與者需求，他們認為若能放寬至3000萬以上的物業具吸引力，強調3000萬的樓宇不是一般住宅。民建聯又建議靈活調整土地用途，放寬商業用地轉型為服務式公寓或酒店項目的審批。

 

　　新界北立法會議員劉國勳建議加強北都招商引資力度，升級「北都辦」或成立管理局，設立《北都條例》加快推進；彈性批地加快產業落地，透過靈活土地供應模式，如推出「按實補價」加強版、批出「特長租約」、可租可買由政府參股、設立負面清單增加彈性，提高私人市場的發展意欲。

 

自由黨倡派發2000元電子消費券

 

　　自由黨建議向每名年滿18歲的香港永久性居民派發2000元電子消費券，過去一年須居港，且僅限本地零售及飲食實體店使用。

 

　　自由黨主席邵家輝建議，進一步放寬「一簽多行」城市至廣州、佛山、中山；加快「粵車南下」進程，准許粵車前往大嶼山的主題公園、博覽館等；盡快落實「還息不還本」還款期延長等。

 

新民黨倡發展太空經濟，成立「航天辦公室」

 

　　新民黨主席葉劉淑儀建議發展太空經濟，包括成立「航天辦公室」，設立「航天統籌專員」，與商界合作促進太空產業商業發展；向聯合國外層空間事務辦公室建議，以「雙中心」形式在廣州及香港設立「聯合國空天智能國際創新中心」。

 

　　新民黨又建議，在設有額度及封閉管道下以「地產通」形式，促進內地與香港在購買房產方面的聯通，便利內地居民在香港購置物業，同時放寬香港居民在內地置業的限制。

 

　　在「新資本投資者人境計劃」方面，新民黨常務副主席黎棟國考慮到目前樓市狀況，建議政府放寬投資房地產計算入投資總額上限至2000萬元，為申請人提供不同的投資選項，同時為本地高端物業市場帶來支持。

 

經民聯：建議北都實施五年免稅政策

 

　　經民聯建議，建議在北都實施五年免稅政策，吸引海內外企業、資金及人才落戶。北都5年免稅優惠方面，經民聯倡涵蓋利得稅、薪俸稅和印花稅，具體建議包括︰向新註冊或遷入北部都會區的企業，提供首五年利得稅全免，並重點鼓勵高新科技、綠色金融和高端製造業進駐；於區內工作的人才，首五年薪俸稅獲得特別減免，同時簡化有關外來人才的入境簽證程序，吸引專業人才滙聚；減免區內工商業和住宅物業交易印花稅，同時按投資價值彈性提供租金優惠，吸引國際大型企業以及有潛力的公司落戶。

 

　　經民聯建議推出「強積金首次置業計劃」，靈活使用其強積金供款結餘作為首次置業的首期資金或供款，同時減免40歲或以下港人的首次置業印花稅。

 

地產建設商會倡100元印花稅放寬至600萬元物業

 

　　地產建設商會執行委員會主席梁志堅接表示，現時400萬元以下物業的印花稅為100元，建議放寬適用樓價上限至600萬元，以減輕上車客置業負擔。他指，商會對最高4.25%的印花稅稅率無異議，但鑑於地價回落而建築費高企，放寬措施可「幫到市面」，促進市場復甦。

 

　
　　梁志堅預期，調整措施有助樓市回升，近兩個月樓市已呈緩慢向上趨勢，預計現時至年底樓價升4%至5%，並隨著經濟復甦進一步向好。他補充，放寬100元印花稅門檻短期或減少政府印花稅收入，但隨成交量增加可抵銷影響，長遠對政府收入無損。

 

　
　　此外，梁志堅建議放寬投資移民買樓限制，現時投資移民購買5000萬元或以上住宅僅1000萬元計入投資額度，建議提升至2000萬元，以增強吸引力。他認為，此舉可帶動中產市場，且不影響上車客市場。

 

陳健波：建議將年金與強積金自願供款的扣稅額分開計算

 

　　保險界立法會議員陳健波建議公立醫院為所有孕婦提供T21產檢，建議延長「雙倍免稅額」至子女出生的首3年、增加托兒名額等措施，讓更多婦女放心投入勞動市場，亦建議將年金與強積金自願供款的扣稅額分開計算（各6萬元），並允許為非工作配偶申報年金免稅額，實質強化中產退休保障。

 

陳振英：建議延伸「跨境理財通」至北京和上海兩市

 

　　金融界立法會議員陳振英建議延伸「跨境理財通」至北京和上海兩市，將個人投資額度由現時300萬元人民幣提升至800萬元人民幣，並拓寬雙向投資產品類別，開放更多元化及風險等級較高的產品。

 

德勤建議分階段延長港股交易時段至24小時

 

　　德勤建議港府可考慮分階段延長港股交易時段，並可適度放寬「同股不同權」公司上市制度，擴大保密上市申請的適用範圍等，以吸引更多新經濟公司來港上市。

 

　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，外國市場如美國已預告將於明年下半年可實現每周五天24小時交易，相信香港可以借鑑，逐步將交易時段延長至24小時。他又指，首階段可以將每日收市時間延長至晚上6時，務求與歐洲各大主要市場的股票早市時段重疊。當相關交易系統、風險管理機制和監管框架完善後，可進一步研究更長交易甚至24小時交易，以涵蓋更多時區的國際投資者。

 

羅兵咸倡擴保密上市申請範圍

 

　　羅兵咸永道中國資本市場及會計專業技術部主管合夥人黃金錢表示，香港具備獨特優勢，可以通過擴大場外交易市場以支持創新和初創企業，促進資本市場的創新；並通過實施新股通使跨境投資更為便捷；同時擴大以保密提交上市申請的範圍，涵蓋雙重主要上市申請人、大型市值及高增長公司，使企業能夠在成功通過上市審批後才披露敏感信息，以保持競爭優勢。

 

　　他續指，完善改善股東保障標準，提供針對人民幣資產的稅收激勵，以及逐步降低股票交易成本，香港可以增強市場的開放度和競爭力，確保可持續的增長並鞏固其作為全球領先金融中心的角色。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

98.800

異動股

06683

巨星傳奇

13.090

異動股

01888

建滔積層板

12.480

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 98.750
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.950
  • 01888 建滔積層板
  • 12.530
  • 08496 環球友飲智能
  • 0.041
  • 00519 諾科達科技
  • 0.192
股份推介
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.570
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 114.100
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.020
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.930
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.100
  • 00941 中國移動
  • 87.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.800
  • 00135 昆侖能源
  • 7.420
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.470
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.170
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 09:27  《異動股》恒大物業復牌高開38%，控股股東已訂保密協議洽售股權

12/09/2025 09:28  【穩定幣】據報國企央企及內地互聯網平台將缺席穩定幣牌照申請

12/09/2025 08:38  【ＡＩ】甲骨文股價在創30多年來最大漲幅後回吐6%

12/09/2025 09:50  《異動股》速騰聚創飆逾6%，旗下激光雷達將接入英偉達DRIVE AGX平台

12/09/2025 08:47  《盤前攻略》通脹符預期美股創新高，阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持

12/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 通脹符預期美股創新高 阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美十年期債息跌破4%，阿里發可轉換票ADS抽升8%，恒大物業復牌獲國企競購資產新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股升港股跌
人氣文章

影視娛樂

吳彥祖現身iPhone 17發布會！與Tim Cook合照＋激讚超薄iPhone Air設計
人氣文章

Foodie What’s On

只限6場！海港城美酒配佳餚盛宴：$348品嘗鮑參翅肚配5款Bollinger香檳 其中3支市價過千
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

從蜜蜂學到的護膚哲學！與 APIVITA 全球品牌總監聊 BEE TECH 新品理念：「我們不是因為流行才說要永續」
人氣文章

Fashion

名人們都愛穿的德訓鞋！Adidas Japan Trainers 與 ALO 復古運動鞋成為了本季大熱的 IT Shoes？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

萬人迷猛男原來是愛妻號！太太是幕後功臣？望靠「猛男經濟」救市？猛男代理社長：要鬥智鬥力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致命病毒｜神秘病毒致命率達75%！南韓列為一級傳染病，1動物為主要傳染源
人氣文章
超級食物 │ 鈣質高出肉類80倍！醫生力推1款平民食材，助抗老、防癌、貧血、骨質疏鬆
人氣文章
MBTI 十六型人格 | 內向 i 人也有照顧者潛質？兩招避免情緒內耗
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/09/2025
盤前攻略 | 通脹符預期美股創新高 阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處