施政前瞻 | 施政報告懶人包，政界倡派消費券、地建會籲放寬百元印花稅至600萬樓

新一份《施政報告》將於下周三（17日）發表，政商界及金融界等已提交建議書，包括倡議派發2000元電子消費券、降低投資移民購置物業門檻及100元印花稅放寬至600萬元物業等。《經濟通》整合各界意見，一文看清施政報告各項建議！

民建聯倡降低新資本投資者入境計劃購置住宅物業下限至三千萬元

民建聯立法會議員李慧琼建議，參考「互聯互通」安排，構建密閉式運作的人才「購房資金池」，金額以100或200億美元計算，佔國家外匯儲備約0.5%至0.6%。

民建聯促調低新資本投資者入境計劃購置住宅物業下限至3000萬元，民建聯副主席周浩鼎表示，建議是參考計劃參與者需求，他們認為若能放寬至3000萬以上的物業具吸引力，強調3000萬的樓宇不是一般住宅。民建聯又建議靈活調整土地用途，放寬商業用地轉型為服務式公寓或酒店項目的審批。

新界北立法會議員劉國勳建議加強北都招商引資力度，升級「北都辦」或成立管理局，設立《北都條例》加快推進；彈性批地加快產業落地，透過靈活土地供應模式，如推出「按實補價」加強版、批出「特長租約」、可租可買由政府參股、設立負面清單增加彈性，提高私人市場的發展意欲。

自由黨倡派發2000元電子消費券

自由黨建議向每名年滿18歲的香港永久性居民派發2000元電子消費券，過去一年須居港，且僅限本地零售及飲食實體店使用。

自由黨主席邵家輝建議，進一步放寬「一簽多行」城市至廣州、佛山、中山；加快「粵車南下」進程，准許粵車前往大嶼山的主題公園、博覽館等；盡快落實「還息不還本」還款期延長等。

新民黨倡發展太空經濟，成立「航天辦公室」

新民黨主席葉劉淑儀建議發展太空經濟，包括成立「航天辦公室」，設立「航天統籌專員」，與商界合作促進太空產業商業發展；向聯合國外層空間事務辦公室建議，以「雙中心」形式在廣州及香港設立「聯合國空天智能國際創新中心」。

新民黨又建議，在設有額度及封閉管道下以「地產通」形式，促進內地與香港在購買房產方面的聯通，便利內地居民在香港購置物業，同時放寬香港居民在內地置業的限制。

在「新資本投資者人境計劃」方面，新民黨常務副主席黎棟國考慮到目前樓市狀況，建議政府放寬投資房地產計算入投資總額上限至2000萬元，為申請人提供不同的投資選項，同時為本地高端物業市場帶來支持。

經民聯：建議北都實施五年免稅政策

經民聯建議，建議在北都實施五年免稅政策，吸引海內外企業、資金及人才落戶。北都5年免稅優惠方面，經民聯倡涵蓋利得稅、薪俸稅和印花稅，具體建議包括︰向新註冊或遷入北部都會區的企業，提供首五年利得稅全免，並重點鼓勵高新科技、綠色金融和高端製造業進駐；於區內工作的人才，首五年薪俸稅獲得特別減免，同時簡化有關外來人才的入境簽證程序，吸引專業人才滙聚；減免區內工商業和住宅物業交易印花稅，同時按投資價值彈性提供租金優惠，吸引國際大型企業以及有潛力的公司落戶。

經民聯建議推出「強積金首次置業計劃」，靈活使用其強積金供款結餘作為首次置業的首期資金或供款，同時減免40歲或以下港人的首次置業印花稅。

地產建設商會倡100元印花稅放寬至600萬元物業

地產建設商會執行委員會主席梁志堅接表示，現時400萬元以下物業的印花稅為100元，建議放寬適用樓價上限至600萬元，以減輕上車客置業負擔。他指，商會對最高4.25%的印花稅稅率無異議，但鑑於地價回落而建築費高企，放寬措施可「幫到市面」，促進市場復甦。



梁志堅預期，調整措施有助樓市回升，近兩個月樓市已呈緩慢向上趨勢，預計現時至年底樓價升4%至5%，並隨著經濟復甦進一步向好。他補充，放寬100元印花稅門檻短期或減少政府印花稅收入，但隨成交量增加可抵銷影響，長遠對政府收入無損。



此外，梁志堅建議放寬投資移民買樓限制，現時投資移民購買5000萬元或以上住宅僅1000萬元計入投資額度，建議提升至2000萬元，以增強吸引力。他認為，此舉可帶動中產市場，且不影響上車客市場。

陳健波：建議將年金與強積金自願供款的扣稅額分開計算

保險界立法會議員陳健波建議公立醫院為所有孕婦提供T21產檢，建議延長「雙倍免稅額」至子女出生的首3年、增加托兒名額等措施，讓更多婦女放心投入勞動市場，亦建議將年金與強積金自願供款的扣稅額分開計算（各6萬元），並允許為非工作配偶申報年金免稅額，實質強化中產退休保障。

陳振英：建議延伸「跨境理財通」至北京和上海兩市

金融界立法會議員陳振英建議延伸「跨境理財通」至北京和上海兩市，將個人投資額度由現時300萬元人民幣提升至800萬元人民幣，並拓寬雙向投資產品類別，開放更多元化及風險等級較高的產品。

德勤建議分階段延長港股交易時段至24小時

德勤建議港府可考慮分階段延長港股交易時段，並可適度放寬「同股不同權」公司上市制度，擴大保密上市申請的適用範圍等，以吸引更多新經濟公司來港上市。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，外國市場如美國已預告將於明年下半年可實現每周五天24小時交易，相信香港可以借鑑，逐步將交易時段延長至24小時。他又指，首階段可以將每日收市時間延長至晚上6時，務求與歐洲各大主要市場的股票早市時段重疊。當相關交易系統、風險管理機制和監管框架完善後，可進一步研究更長交易甚至24小時交易，以涵蓋更多時區的國際投資者。

羅兵咸倡擴保密上市申請範圍

羅兵咸永道中國資本市場及會計專業技術部主管合夥人黃金錢表示，香港具備獨特優勢，可以通過擴大場外交易市場以支持創新和初創企業，促進資本市場的創新；並通過實施新股通使跨境投資更為便捷；同時擴大以保密提交上市申請的範圍，涵蓋雙重主要上市申請人、大型市值及高增長公司，使企業能夠在成功通過上市審批後才披露敏感信息，以保持競爭優勢。

他續指，完善改善股東保障標準，提供針對人民幣資產的稅收激勵，以及逐步降低股票交易成本，香港可以增強市場的開放度和競爭力，確保可持續的增長並鞏固其作為全球領先金融中心的角色。

撰文：經濟通記者吳仲賢

