施政前瞻 | 高力：施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針

香港政府將於下周三（17日）公布新一份《施政報告》，市場有聲音建議將100元物業印花稅適用樓價上限由400萬元放寬至600萬元，以減輕上車客置業負擔。

左至右：高力香港估價及諮詢服務部地政諮詢主管鄺偉賢；高力香港資本市場及投資服務主管翟聰；高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵（林倬樑攝）

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，港府現時放寬印花稅門檻不是一個最合適的建議。她引述研究數據指，今年首七個月，價值400萬元住宅物業成交佔香港整體30%；至於價值400萬至600萬元的住宅物業成交亦佔30%。若相關政策如預期推行，港府印花稅收入將會銳減，在現時財政狀況下未必是最理想做法。

寫字樓市道轉趨活躍，租金下調有利外資來港發展

李婉茵提及，港府過往已就商業物業板塊推出多項措施，包括宣布停售商業用地，對商業物業市場提供很大確定性，意味相關市場供應會逐漸喘定，並預留時間供市場消化現有空置。她亦指，本港寫字樓租務、買賣市場最近轉趨活躍，大型企業趁商業物業呎價回調，購置全幢或大樓面面積自用，相關做法有利消化市場現有供應。

李婉茵建議，港府應整體推動本港經濟發展，以吸引更多資金、企業回流本港，形容只要需求回流，商業物業市場自然能健康復甦。她透露，現時甲級寫字樓租金下調約30%，不過對本港整體經濟而言不屬於壞事，主要考慮到有助企業降低在本港營運成本，吸引更多外資來港發展，提高本港對比鄰近東南亞國家的競爭性。

港府突剎停明日大嶼，不能形容為「胎死腹中」

（林倬樑攝）

香港政府周三（10日）表明，現時沒有為「明日大嶼」項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。李婉茵表示，造地是港府主要目標之一，不過港府近期正仔細調整其財政狀況，其財政收入一直受到賣地及印花稅收入影響。

至於北部都會區未來將提供約1600公頃土地，意味明日大嶼規劃節奏可能放慢，港府昨日並沒有直接表明將計劃擱置，故不能形容項目為「胎死腹中」。不過，港府叫停明日大嶼對市場而言是定心針，因為市場不會下一子出現過多供應，價格應該不會出現很大波動。

去年近半投資物業成交被歸類「不良資產」相關

另外，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，去年有接近一半數目的本港投資物業成交，被該行定性為「不良資產」（distressed）或「半不良資產」（semi-distressed）。不過今年行業情況有所好轉，銀行態度軟化及不急於接管物業，或是由於本港租務情況、股市表現、IPO市場轉好，以及港府推出政策吸引更多資金來港。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇