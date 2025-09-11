  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

施政前瞻 | 高力：施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針

11/09/2025

　　香港政府將於下周三（17日）公布新一份《施政報告》，市場有聲音建議將100元物業印花稅適用樓價上限由400萬元放寬至600萬元，以減輕上車客置業負擔。

 

施政前瞻 | 高力：施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針

左至右：高力香港估價及諮詢服務部地政諮詢主管鄺偉賢；高力香港資本市場及投資服務主管翟聰；高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵（林倬樑攝）

 

　　高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，港府現時放寬印花稅門檻不是一個最合適的建議。她引述研究數據指，今年首七個月，價值400萬元住宅物業成交佔香港整體30%；至於價值400萬至600萬元的住宅物業成交亦佔30%。若相關政策如預期推行，港府印花稅收入將會銳減，在現時財政狀況下未必是最理想做法。

 

寫字樓市道轉趨活躍，租金下調有利外資來港發展

 

　　李婉茵提及，港府過往已就商業物業板塊推出多項措施，包括宣布停售商業用地，對商業物業市場提供很大確定性，意味相關市場供應會逐漸喘定，並預留時間供市場消化現有空置。她亦指，本港寫字樓租務、買賣市場最近轉趨活躍，大型企業趁商業物業呎價回調，購置全幢或大樓面面積自用，相關做法有利消化市場現有供應。

 

　　李婉茵建議，港府應整體推動本港經濟發展，以吸引更多資金、企業回流本港，形容只要需求回流，商業物業市場自然能健康復甦。她透露，現時甲級寫字樓租金下調約30%，不過對本港整體經濟而言不屬於壞事，主要考慮到有助企業降低在本港營運成本，吸引更多外資來港發展，提高本港對比鄰近東南亞國家的競爭性。

 

港府突剎停明日大嶼，不能形容為「胎死腹中」

 

施政前瞻 | 高力：施政報告放寬印花稅門檻並非合適建議，剎停「明日大嶼」為市場打定心針

（林倬樑攝）

 

　　香港政府周三（10日）表明，現時沒有為「明日大嶼」項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。李婉茵表示，造地是港府主要目標之一，不過港府近期正仔細調整其財政狀況，其財政收入一直受到賣地及印花稅收入影響。

 

　　至於北部都會區未來將提供約1600公頃土地，意味明日大嶼規劃節奏可能放慢，港府昨日並沒有直接表明將計劃擱置，故不能形容項目為「胎死腹中」。不過，港府叫停明日大嶼對市場而言是定心針，因為市場不會下一子出現過多供應，價格應該不會出現很大波動。

 

去年近半投資物業成交被歸類「不良資產」相關

 

　　另外，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，去年有接近一半數目的本港投資物業成交，被該行定性為「不良資產」（distressed）或「半不良資產」（semi-distressed）。不過今年行業情況有所好轉，銀行態度軟化及不急於接管物業，或是由於本港租務情況、股市表現、IPO市場轉好，以及港府推出政策吸引更多資金來港。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

98.800

異動股

06683

巨星傳奇

13.060

異動股

01888

建滔積層板

12.480

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 98.750
  • 06683 巨星傳奇
  • 13.000
  • 01888 建滔積層板
  • 12.520
  • 08496 環球友飲智能
  • 0.041
  • 00519 諾科達科技
  • 0.192
股份推介
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.570
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 114.200
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.020
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.930
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.100
  • 00941 中國移動
  • 87.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.850
  • 00135 昆侖能源
  • 7.420
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.470
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 12.010
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.170
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 09:27  《異動股》恒大物業復牌高開38%，控股股東已訂保密協議洽售股權

12/09/2025 09:28  【穩定幣】據報國企央企及內地互聯網平台將缺席穩定幣牌照申請

12/09/2025 08:38  【ＡＩ】甲骨文股價在創30多年來最大漲幅後回吐6%

12/09/2025 09:50  《異動股》速騰聚創飆逾6%，旗下激光雷達將接入英偉達DRIVE AGX平台

12/09/2025 08:47  《盤前攻略》通脹符預期美股創新高，阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持

12/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 通脹符預期美股創新高 阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

7仔美食優惠：雞胸/烚蛋配熱飲早餐$18，撈麵下午茶$10、燒賣魚蛋$11/10粒
人氣文章

騙局大拆解

網戀騙案：專家分析為何女性／高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？
人氣文章

騙局大拆解

9月警方接獲逾30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元！37歲本地女子Linkedin結識「男友」，被騙超過180萬！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌是滿足性需要的唯一出路？填補了婚姻中的性失落，才發現煩惱更大
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

新一季Levi’s Blue Tab報到：延續日本丹寧傳統工藝的歐式單品
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮一星粵菜食府新形象登場！梅醬燒鵝批、秘製生醃汁海釣鮮魷、香煎生拆花蟹肉琵琶燕，新菜式新滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會
人氣文章
致命病毒｜神秘病毒致命率達75%！南韓列為一級傳染病，1動物為主要傳染源
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告12/09/2025
大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處