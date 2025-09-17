施政報告2025文字直播（為你送上懶人包）

經濟通為你送上「施政報告2025懶人包」

施政報告2025公布完畢

13:55

施政報告發表完畢，稍後送上「施政報告2025懶人包」

13:51pm

初生子女額外免稅額延長至兩年，撤在校託管名額上限

13:41pm

收緊輸入外勞政策，聘侍應及初級廚師須先本地招聘6星期，設舉報黑工專線

13:40pm

政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。

13:33pm

減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5000元

13:32pm

「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品申請期延長兩年，「還息不還本」安排延長一年

13:31pm

計劃推出六幅用地作高速充電站，巴士公司將開放充電設施供其他車輛使用

13:29pm

年底前公布《中醫藥發展藍圖》，推進中西醫協作

13:24pm

去年《施政報告》宣布籌建第三所醫學院。在過去一年，籌備新醫學院工作組已完成專家顧問就建議書的整體評估，目前正深入研究資金安排及財政可持續性，今年內將如期向政府提出最終建議。

13:22pm

推廣自動駕駛車輛，爭取本屆立法會休會前通過規管網約車服務法例

13:19pm

運輸及物流局年底前公布運輸策略藍圖，啟德智慧綠色集體運輸系統項目快將招標

13:15pm

發展局會在明年上半年試行中央集中採購，將率先應用於包括鋼筋和「組裝合成」構件等常用物料，以節省成本。房屋局亦會在明年試行集中採購「組裝合成」構件，並已設立標準建築物料資料庫，涵蓋鋁窗、間隔牆等常用物料，以加快審批流程。

13:12pm

為減低建造成本，會繼續精簡法定程序和行政流程，包括簡化工程審批，訂立清晰服務時間承諾，並加強統籌相關部門的審批流程；房屋署將設立「項目促成辦公室」；房屋局已實行新管控方法，為完成工程訂立目標時間，各環節加快落成。

13:09pm

推長者業主樓換樓計劃，容許60歲並擁有單位十年或以上業主，不須補價購買較小或較偏遠單位

13:06pm

放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用下期起推出居屋及綠置居

13:03pm

下期白居二起新增1000個配額至7000個，新配額一半撥予40歲以下青年家庭及一人申請者

13:02pm

2026/27年度起五年公營房屋單位供應料達18.9萬個

13:00pm

增加居屋和綠置居單位供應，優化出售及轉讓安排

12:49pm

推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，開發低空經濟保險產品

12:47pm

制訂發展低空經濟規劃行動綱領，完善民航法例及規管框架

12:32pm

加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學

12:30pm

亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計於2028年落成。機管局明年初將就遊艇港灣及配套設施邀請發展意向書，預計2028年起分階段完成。機管局正同步建立藝術產業生態圈、開設空運鮮活市集等。

12:28pm

由10月起，政府會擴大飛機乘客離境稅的豁免範圍，涵蓋經水路和陸路來港轉機的乘客。機管局亦會擴展內地城市候機樓網絡，優化「經珠港飛」陸路連接，涵蓋更多內地城市。

12:27pm

爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，優先聚焦南美洲中東等

12:22pm

為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，政府將成立大宗商品策略委員會

12:16pm

落實穩定幣發行人制度，就數字資產交易及託管服務發牌制度制訂立法建議

12:13pm

將優化「新資本投資者入境計劃」，如購買非住宅物業，可算入額由1000萬元提升至1500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5000萬元下調至3000萬元。

12:09pm

已接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，由財庫局落實，包括：推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。

12:08pm

金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。

12:07pm

與內地機構商討落實在港推離岸國債期貨，鼓勵更多企業在港發債

12:05pm

研優化同股不同權上市規定，推動港股人民幣交易櫃台納入股票通南向交易

12:01pm

優化「跨境支付通」，明年優化可攜現金援助發放安排

11:57am

香港交易及結算所有限公司（港交所）亦會與東南亞的交易所深化合作，吸引更多東南亞發行人在香港第二上市，並鼓勵更多資產公司在當地發行產品便利配置香港市場。

11:55am

金管局和沙特阿拉伯公共投資基金簽署MOU，創立10億美元新投資基金

11:49am

政府部門亦會自行開發專門的AI方案，如語音非緊急報案、加快運輸牌照審批等；提升交通管理，根據實時數據疏導交通；提供便民體驗，為「智方便」及「數碼企業身份」用戶提供「AI助手」，解答查詢及提供個人化服務，並為企業（特別是中小企）推薦合適的資助計劃和公共服務支援

11:44am

政府正推動全港首間大型電動車電池回收設施，預計2026年上半年在環保園啟用。本地退役電池將轉化為再生黑粉供應內地和周邊地區，促進電動車電池回收產業發展。

11:43am

吸引更多藥企落戶香港，擬明年成立香港藥物及醫療器械監督管理中心

11:39am

與港鐵簽訂項目協議，合併北環線主線和支線同步推展，目標2034年或之前開通

11:38am

政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。他指出，新田科技城有約210公頃（不包括佔地87公頃的河套香港園區）創科用地，是創科產業的戰略基地。

11:35am

引入快速審批制度，容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收土地

11:34am

11:27am

為更好發展經濟、改善民生，北都建設務必加速推進。他決定提升北都發展的決策層次，成立由他領導的「北都發展委員會」，簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，達致既安全又省錢省時的目標，並為加快北都發展訂立專項法例。

11:26am

將會成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門：於工作中有效應用AI人工智能技術。研究重組工作流程（process re-engineering），與時並進。推動部門進行科技革新，以提升效能。

11:22am

建立部門首長責任制，調查分兩級處理，擴大公務員敍用委員會職能進行調查

11:07am

建立部門首長責任制，成立AI效能提升組

11:05am

成立北都發展委員會，加快北都發展

11:04am

三年前，公屋申請者平均等待6.1年才能上樓；現在綜合輪候時間為5.1年，縮短了整整一年。

11:00 施政報告正式開始

行政長官李家超將會在今早稍後時間公布施政報告，屆時Etnet將會為你進行文字直播。

早前行政長官李家超出席行政會議前見記者時透露，即將發表的《施政報告》封面將會沿用綠色，代表活力和延續性，主題是「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」。

報告涵蓋短、中、長政策，主軸是圍繞經濟和民生。

李家超提及，就新一份《施政報告》進行40多場諮詢會，亦走進社區與不同人士直接交流見面，在不同渠道共收到超過1萬份意見書。

