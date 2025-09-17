  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策

17/09/2025

　　仲量聯行香港主席曾煥平指，由於施政報告有關樓市的政策，主要針對北部都會區及降低建築成本，未有推出大刀闊斧的政策，政府下調住宅成交價門檻也不會鼓勵非本地人買家入市，對樓市沒有甚麼影響。

 

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策

（資料圖片）

 

　　曾煥平又指，政府容許重建商廈為學生宿舍可保留過剩地積比率的政策方向正確，但目前經濟及樓市欠佳、銀行收緊商用物業借貸，發展商或投資者拆樓重建便要即時面對沒有租金收入、難以借貸兩大問題，此政策現階段未必能吸引發展商或投資者重建作學生宿舍，改裝商用物業作學生宿舍更化算。

 

　　仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，目前政府明顯是先以大學城、創新科技推動北部都會區發展，現時發展商面對最大的挑戰是建築成本高、樓價下滑。因此，施政報告有提出針對降低建造成本的政策方向實屬好事，但缺乏具體政策路線圖及落實時間表，現階段未必能即時鼓勵發展商更積極發展北部都會區。要增加北都的發展吸引力，政府宜落實降低建築成本的方法及時間表，並需要承擔更多基建及公共設施的發展成本，靠基建帶動地產發展，加大力度才能吸引發展商。並希望由行政長官能加快審批程序，有效地聯絡各部門合作統籌發展，減低建築成本，以推動區內發展。

 

　　區建強表示，地庫建停車場每個車位的建築成本高，平均每個車位的建築成本超過200萬元，地面車位平均建築成本僅80餘萬元，相差極大，政府放寬安排可縮短住宅項目的發展期及降低建築成本，發展商日後投地出價會較積極，政府及發展商俱受惠。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

129.900

異動股

01133

哈爾濱電氣

11.100

異動股

03088

華夏恒生科技

8.085

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,018.32
    +260.42 (+0.569%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,600.35
    -6.41 (-0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,261.33
    -72.63 (-0.325%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.590
變動率︰+2.359%
較港股︰-1.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升661.356
變動率︰+1.431%
較港股︰-0.02%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.365
變動率︰+1.044%
較港股︰+1.66%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌37.586
變動率︰-1.267%
較港股︰-0.46%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升137.830
變動率︰+11.342%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.140
變動率︰+7.556%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升134.860
變動率︰+4.494%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.170
變動率︰+2.441%
精選美股 More
PYPL 貝寶
按盤價(USD)︰升68.620
變動率︰+2.648%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰跌170.290
變動率︰-2.625%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.820
變動率︰-2.759%
UBER 優步
按盤價(USD)︰跌92.950
變動率︰-4.988%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 20:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/09/2025 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 20:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09880 優必選
  • 129.900
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 11.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 8.085
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.850
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 14.520
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.750
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 502.500
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.060
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.680
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 106.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 255.400
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 209.200
  • 00017 新世界發展
  • 8.250
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.240
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.380
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.750
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/09/2025 07:50  《國金頭條》鮑威爾「鷹派降息」25基點，道指升260點，納指受壓

18/09/2025 08:01  【美國議息】鮑威爾鷹派言論「反高潮」，美債息不跌反升

18/09/2025 08:24  【美國議息】特朗普緊急安插親信未奏效，米蘭主張減息半厘無人響應

18/09/2025 08:21  比亞迪(01211)擬夥南非公用事業公司Eskom發展電動車業務市場

18/09/2025 08:07  中國白銀(00815)完成發1.37億新股獲淨額6135萬元，逾3億新股待完成認購

18/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

康文署博物館 x 恆香老餅家｜珍藏版禮盒細味懷舊美食＋本地藝術家藝文創作
人氣文章

小薯茶水間

施政報告2025︱增設白內障手術中心＋中醫醫院12月營運＋增700個資助安老宿位，5億元支援照顧者
人氣文章

小薯茶水間

天氣速報︰天文台今晚發一號風球，周五增強為強烈熱帶風暴，周末狂風雷暴料改掛三號波？
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《白頭神探》到《神探零零甩》：跨世代的經典無厘頭喜劇
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港中樂團第49樂季開鑼！《絲語·琵琶》：從沙漠到海洋，餘韻在耳際交錯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌 │ 20多歲廚師患大腸癌，抗癌多年無復發！毒物專家揭1關鍵成功秘訣新文章
人氣文章
食物安全 │ Coffee林芊妤懷孕32周誤食生豬肉即扣喉，擔心寄生蟲傷害胎兒新文章
人氣文章
頸椎伸展運動：改善富貴包＋舒緩頸背痛困擾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/09/2025
施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處