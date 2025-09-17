施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策

仲量聯行香港主席曾煥平指，由於施政報告有關樓市的政策，主要針對北部都會區及降低建築成本，未有推出大刀闊斧的政策，政府下調住宅成交價門檻也不會鼓勵非本地人買家入市，對樓市沒有甚麼影響。

曾煥平又指，政府容許重建商廈為學生宿舍可保留過剩地積比率的政策方向正確，但目前經濟及樓市欠佳、銀行收緊商用物業借貸，發展商或投資者拆樓重建便要即時面對沒有租金收入、難以借貸兩大問題，此政策現階段未必能吸引發展商或投資者重建作學生宿舍，改裝商用物業作學生宿舍更化算。

仲量聯行估價諮詢部主管區建強表示，目前政府明顯是先以大學城、創新科技推動北部都會區發展，現時發展商面對最大的挑戰是建築成本高、樓價下滑。因此，施政報告有提出針對降低建造成本的政策方向實屬好事，但缺乏具體政策路線圖及落實時間表，現階段未必能即時鼓勵發展商更積極發展北部都會區。要增加北都的發展吸引力，政府宜落實降低建築成本的方法及時間表，並需要承擔更多基建及公共設施的發展成本，靠基建帶動地產發展，加大力度才能吸引發展商。並希望由行政長官能加快審批程序，有效地聯絡各部門合作統籌發展，減低建築成本，以推動區內發展。

區建強表示，地庫建停車場每個車位的建築成本高，平均每個車位的建築成本超過200萬元，地面車位平均建築成本僅80餘萬元，相差極大，政府放寬安排可縮短住宅項目的發展期及降低建築成本，發展商日後投地出價會較積極，政府及發展商俱受惠。

