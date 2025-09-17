施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制

行政長官李家超表示，對現屆問責官員的表現滿意，留意到他們的成績不斷進步之餘，亦提出很多開創性政策，並十分支持其本人施政理念。惟李家超沒有直接回應記者有關「有否考慮撤換任何現屆問責官員」的提問。

（Nelson攝）

李家超提及，「部門首長責任制」是針對政府70多個執行部門；局長、常任秘書長等角色負責制定政策，屬於政治問責，並重申部門首長問責制不會取代現有的任何問責機制。他又稱，新的評核機制可以令人更明白，如何幫助或懲處公務員。

北都發展須引入競爭，針對項目選擇營運模式

政府計劃訂立加快北都發展的專屬法例，被問及北都定位是否「特區中的特區」，如何避免利益過分傾斜。李家超指，專屬法律透明及有規矩，會說明適用範圍，旨在加快發展，又強調會確保不會不符合香港利益，舉例北都佔地大，要多頭發展，不能由單一園區公司管理，必須引入競爭，針對項目選擇營運模式。

港府有加強防止濫用勞工機制，大力打擊黑工

（Nelson攝）

李家超表示，現時本港有部分行業缺乏人才，惟一部分行業未必同樣缺人。因此港府針對樓面及初級廚師等方面有加強防止濫用勞工機制，同時大力打擊黑工。

香港傳媒優秀但面臨多方壓力，冀強化媒體網絡說好「香港故事」

李家超提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡。他在見記者時解釋，相關措施主要考慮到本港傳媒優秀但同時面對不同方面壓力，而且本港媒體擁有與外國及內地媒體之間的重要網絡，香港政府可以透過強化相關網絡共同向外界說好「香港故事」，團結各界一起發揮力量。

他表示，港府計劃逐步去推展相關計劃，協助本地媒體擴大市場，開拓新的發展機會。他強調，政府不會干預媒體運作，媒體可以透過自身網絡說好「香港故事」，並為其營運帶來持續性。

撰文：經濟通採訪組

