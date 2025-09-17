  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制

17/09/2025

　　行政長官李家超表示，對現屆問責官員的表現滿意，留意到他們的成績不斷進步之餘，亦提出很多開創性政策，並十分支持其本人施政理念。惟李家超沒有直接回應記者有關「有否考慮撤換任何現屆問責官員」的提問。

 

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制

（Nelson攝）

 

　　李家超提及，「部門首長責任制」是針對政府70多個執行部門；局長、常任秘書長等角色負責制定政策，屬於政治問責，並重申部門首長問責制不會取代現有的任何問責機制。他又稱，新的評核機制可以令人更明白，如何幫助或懲處公務員。

 

北都發展須引入競爭，針對項目選擇營運模式

 

　　政府計劃訂立加快北都發展的專屬法例，被問及北都定位是否「特區中的特區」，如何避免利益過分傾斜。李家超指，專屬法律透明及有規矩，會說明適用範圍，旨在加快發展，又強調會確保不會不符合香港利益，舉例北都佔地大，要多頭發展，不能由單一園區公司管理，必須引入競爭，針對項目選擇營運模式。

 

港府有加強防止濫用勞工機制，大力打擊黑工

 

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制

（Nelson攝）

 

　　李家超表示，現時本港有部分行業缺乏人才，惟一部分行業未必同樣缺人。因此港府針對樓面及初級廚師等方面有加強防止濫用勞工機制，同時大力打擊黑工。

 

香港傳媒優秀但面臨多方壓力，冀強化媒體網絡說好「香港故事」

 

　　李家超提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡。他在見記者時解釋，相關措施主要考慮到本港傳媒優秀但同時面對不同方面壓力，而且本港媒體擁有與外國及內地媒體之間的重要網絡，香港政府可以透過強化相關網絡共同向外界說好「香港故事」，團結各界一起發揮力量。

 

　　他表示，港府計劃逐步去推展相關計劃，協助本地媒體擴大市場，開拓新的發展機會。他強調，政府不會干預媒體運作，媒體可以透過自身網絡說好「香港故事」，並為其營運帶來持續性。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

129.900

異動股

01133

哈爾濱電氣

11.100

異動股

03088

華夏恒生科技

8.085

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,018.32
    +260.42 (+0.569%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,600.35
    -6.41 (-0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,261.33
    -72.63 (-0.325%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.590
變動率︰+2.359%
較港股︰-1.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升661.365
變動率︰+1.431%
較港股︰-0.02%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.366
變動率︰+1.044%
較港股︰+1.66%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌37.587
變動率︰-1.267%
較港股︰-0.46%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升137.830
變動率︰+11.342%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.140
變動率︰+7.556%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升134.860
變動率︰+4.494%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.170
變動率︰+2.441%
精選美股 More
PYPL 貝寶
按盤價(USD)︰升68.620
變動率︰+2.648%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰跌170.290
變動率︰-2.625%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.820
變動率︰-2.759%
UBER 優步
按盤價(USD)︰跌92.950
變動率︰-4.988%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 20:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/09/2025 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 20:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09880 優必選
  • 129.900
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 11.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 8.085
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.850
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 14.520
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.750
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 502.500
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.060
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.680
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 106.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 255.400
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 209.200
  • 00017 新世界發展
  • 8.250
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.240
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.380
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.750
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/09/2025 07:50  《國金頭條》鮑威爾「鷹派降息」25基點，道指升260點，納指受壓

18/09/2025 08:01  【美國議息】鮑威爾鷹派言論「反高潮」，美債息不跌反升

18/09/2025 08:24  【美國議息】特朗普緊急安插親信未奏效，米蘭主張減息半厘無人響應

18/09/2025 08:21  比亞迪(01211)擬夥南非公用事業公司Eskom發展電動車業務市場

18/09/2025 08:07  中國白銀(00815)完成發1.37億新股獲淨額6135萬元，逾3億新股待完成認購

18/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣速報︰天文台今晚發一號風球，周五增強為強烈熱帶風暴，周末狂風雷暴料改掛三號波？
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國右翼上街11萬人創新高 借「柯克之死」反移民？
人氣文章

影視娛樂

美國影星羅拔烈福家中逝世，享年89歲 《俏郎君》成70年代票房代表作
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

奪冠後首度正式在港演奏！《沈靖韜鋼琴獨奏會》後感：卓越而不炫技
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養師推薦低升糖麵包新文章
人氣文章
食物安全 │ Coffee林芊妤懷孕32周誤食生豬肉即扣喉，擔心寄生蟲傷害胎兒新文章
人氣文章
男士性功能障礙 中西混合治療 增強治療成效及持久性？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 08:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/09/2025
施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處