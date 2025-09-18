  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性

18/09/2025

　　新一份《施政報告》提出加快發展北都專屬法律。發展局爭取明年內完成立法工作，專屬法例包括授權政府成立法定園區公司。財政司司長陳茂波指出，園區公司全資由政府擁有，但分紅留有彈性，視乎並發展計劃。他舉例指，參考機管局曾有對政府分紅，但及至擴展三跑、機場城市面發展時，則可予暫停分紅。

 

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性

 

　　此外，園區公司的專項撥款須獲立法會批准。監管及透明度方面，陳茂波指出公司會有其管治體系，且預期其董事局有適當政府、公司、業界代表，並設有監察准入機制，加上公司年報等交代機制，可見有一定程度透明度。

 

　　他亦稱，將來園區公司將由政府主導產業方向，政府會透向設立服務合約列出限制；透過股份同股不同權，甚至加入否決權的方式把關，將反映多用市場資金推動產業發展目標。

 

　　至於促進產業和投資的「優惠政策包」，他指出，將為不同企業度身訂造，重申整體要視乎所引入企業技術；所衍生就業機會；業界群聚效應及經濟貢獻等。

 

「1.5級開發」市場反應正面

 

　　《施政報告》指出，政府會參考內地「1.5級開發」概念，其中就洪水橋商業用地實施「分階段開發」模式，例如初期先建營運零售、娛樂等低密度設施。甯漢豪表示，洪水橋站附近土地可快速平整，惟鐵路站要2030年才所用，因此先行加入商業用地試點合理。他亦披露，有關方案市場反應正面，形容附合實際環境。

 

　　直接批地方面，甯漢豪指出，以往亦有直接批出大學用地等例子。此後，北都區批地會視乎企業優勢及潛在對本港經濟效益，加上會由財政司司長推薦。

 

甯漢豪：洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

 

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性

（資料圖片）

 

　　陳茂波在記者會上指出，北都區是發展重要篇章，產業用地會陸續推出，未來工作重點為引入產業。

 

　　新一份《施政報告》提出成立行政長官李家超領導的「北都發展委員會」，且下設3個工作組，而其中一個由陳茂波任組長的「發展及營運模式設計組」將以開放及創新方式，審視北都不同地塊發展方案，加速產業進駐。

 

爭取於明年內完成北都專屬法律立法工作

 

　　新一份《施政報告》亦指出加快發展北都專屬法律。發展局局長甯漢豪指出，爭取於明年內完成立法工作，專屬法例包括授權政府成立法定園區公司，及為其設立專項撥款渠道等。

 

　　此外，甯漢豪披露在3個片區開發試點中，洪水橋片區項目料於今年第四季，並採「雙信封制」招標。

 

凹頭站附近土地成新發展區，發展面積擴至30公頃

 

　　甯漢豪亦確認，凹頭站附近土地有條件發展為新發展區，估計將由原來16公頃公營房屋土地擴展至30公頃土地，且加入私營房屋及社區設施，政府已就此邀請港鐵(00066)參與研究。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,315.27
    +172.85 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.36
    +32.40 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,631.48
    +160.75 (+0.715%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.154
變動率︰-1.677%
較港股︰-0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.947
變動率︰-1.773%
較港股︰-0.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.829
變動率︰-2.300%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.361
變動率︰-2.619%
較港股︰-7.68%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.100
變動率︰-0.791%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.600
變動率︰-0.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.600
變動率︰-1.141%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.470
變動率︰-2.625%
精選美股 More
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升3.010
變動率︰+5.986%
UBER 優步
按盤價(USD)︰升98.510
變動率︰+4.023%
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升245.500
變動率︰+3.203%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌29.580
變動率︰-3.238%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/09/2025 23:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/09/2025 23:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元 2
人氣文章

騙局大拆解

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元 2
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂火鍋新品登場｜花膠椰子雞鍋$66送汽水+$25任選三款配料＋KAGOME野菜鍋+日式壽喜燒鍋試食價$58
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

味遊曼谷！米芝蓮大師掌廚高級中菜廳：梅菜豆豉焗蟹、金陵怪味烤鴨、經典佛跳牆，在東南亞吃出江南秋意
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

4K修復版《天使之卵》：永遠保持純真是一件理想的事情
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《叔叔》、《大叔的愛》到《我在這裡等你》：淺談香港BL蛻變
健康好人生 Health Channel
人氣文章
43歲情歌天王TANK心肝移植後復出，淡出樂壇10年重踏舞台新文章
人氣文章
帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高
人氣文章
頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/09/2025
美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處