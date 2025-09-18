施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性

新一份《施政報告》提出加快發展北都專屬法律。發展局爭取明年內完成立法工作，專屬法例包括授權政府成立法定園區公司。財政司司長陳茂波指出，園區公司全資由政府擁有，但分紅留有彈性，視乎並發展計劃。他舉例指，參考機管局曾有對政府分紅，但及至擴展三跑、機場城市面發展時，則可予暫停分紅。

此外，園區公司的專項撥款須獲立法會批准。監管及透明度方面，陳茂波指出公司會有其管治體系，且預期其董事局有適當政府、公司、業界代表，並設有監察准入機制，加上公司年報等交代機制，可見有一定程度透明度。

他亦稱，將來園區公司將由政府主導產業方向，政府會透向設立服務合約列出限制；透過股份同股不同權，甚至加入否決權的方式把關，將反映多用市場資金推動產業發展目標。

至於促進產業和投資的「優惠政策包」，他指出，將為不同企業度身訂造，重申整體要視乎所引入企業技術；所衍生就業機會；業界群聚效應及經濟貢獻等。

「1.5級開發」市場反應正面

《施政報告》指出，政府會參考內地「1.5級開發」概念，其中就洪水橋商業用地實施「分階段開發」模式，例如初期先建營運零售、娛樂等低密度設施。甯漢豪表示，洪水橋站附近土地可快速平整，惟鐵路站要2030年才所用，因此先行加入商業用地試點合理。他亦披露，有關方案市場反應正面，形容附合實際環境。

直接批地方面，甯漢豪指出，以往亦有直接批出大學用地等例子。此後，北都區批地會視乎企業優勢及潛在對本港經濟效益，加上會由財政司司長推薦。

甯漢豪：洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

陳茂波在記者會上指出，北都區是發展重要篇章，產業用地會陸續推出，未來工作重點為引入產業。

新一份《施政報告》提出成立行政長官李家超領導的「北都發展委員會」，且下設3個工作組，而其中一個由陳茂波任組長的「發展及營運模式設計組」將以開放及創新方式，審視北都不同地塊發展方案，加速產業進駐。

爭取於明年內完成北都專屬法律立法工作

新一份《施政報告》亦指出加快發展北都專屬法律。發展局局長甯漢豪指出，爭取於明年內完成立法工作，專屬法例包括授權政府成立法定園區公司，及為其設立專項撥款渠道等。

此外，甯漢豪披露在3個片區開發試點中，洪水橋片區項目料於今年第四季，並採「雙信封制」招標。

凹頭站附近土地成新發展區，發展面積擴至30公頃

甯漢豪亦確認，凹頭站附近土地有條件發展為新發展區，估計將由原來16公頃公營房屋土地擴展至30公頃土地，且加入私營房屋及社區設施，政府已就此邀請港鐵(00066)參與研究。

