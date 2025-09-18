施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府提出調整「新資本投資者入境計劃」的房地產投資額，是希望計劃更有彈性，讓投資者可以靈活計劃資產配置，但他未有正面回應修改計劃是否與市道或投資取態有關。

「新資本投資者入境計劃」的房地產投資額包括：非住宅物業的算入額會由1000萬元提升至1500萬元，住宅物業的算入額維持1000萬元，成交價門檻由5000萬下調至3000萬元。

另外被問到建立香港黃金中央清算系統的作用，許正宇表示，聽從到市場部分意見指，買賣雙方直接進行交易時可能缺乏信任，構成相對較高的交易成本。他希望清算系統能夠幫助市場減輕成本，但未有回應何時建立。

許正宇又表示，有別於亞洲區內其他黃金交易中心，香港有國家支持、「一國兩制」、使用全球投資者都熟悉的普通法。相對全球其他黃金交易中心大部分設施由銀行或私人機構營運，香港由政府主導成立黃金中央清算系統，有助增強市場交易信心，同時減輕買賣雙方交易成本。

丘應樺指延長融資擔保計劃希望能幫助中小企度過難關

商務及經濟發展局長丘應樺指，政府在《施政報告》中延長「中小企融資擔保計劃」，是希望在全球經濟環境不明朗及關稅影響中，幫助中小企渡過資金難關，政府亦會協助中小企尋求新市場。《施政報告》延長「中小企融資擔保計劃」的八成擔保產品至2028年3月。

丘應樺又表示，現時九成擔保產品已取消，決定延長八成擔保產品，已考慮營商環境需要，認為對中小企資金流動幫助更大。截至今年7月，「百分百擔保特惠貸款計劃」壞帳率為17.2%，九成及八成擔保產品壞帳率分別是4.4%及5.4%，全部比原定預計壞帳率低，在經營環境困難下，當局會小心監控壞帳率。

撰文：經濟通採訪組

