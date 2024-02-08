美斯缺陣｜葉劉:不應讓美斯再來港，幕後黑手有計算地冷待香港

球王美斯以傷患困擾為由缺陣香港表演賽，昨晚卻在東京與日職球隊神戶勝利船踢友誼賽。行政會議召集人葉劉淑儀在社交平台上批評，美斯的謊言和虛偽令人厭惡，港人憎恨美斯、國際邁阿密及幕後黑手有計算地冷待香港，認為以後不應讓美斯再來港。

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特區政府昨晚亦表示，就美斯未有上陣香港隊與國際邁阿密表演賽，和球迷一樣都是極度失望，球隊教練指美斯因傷不能出賽，但美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有著不少疑問，政府希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋，以解答他們的疑問。

撰文：經濟通採訪組

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