宏福苑大火 | 所有大維修樓宇棚網須在周六或之前下架，峰華邨及富澤花園棚網證書疑涉造假

04/12/2025

　　大埔宏福苑五級大火釀成嚴重死傷，不合規棚網引起社會關注。發展局局長甯漢豪表示，所有現正進行大維修的樓宇，如有棚網，需於本周六（6日）或之前全部下架。屋宇署爭取下周發新作業守則，要求棚網在工地就地取樣並檢測合格後，才可上棚。

 

宏福苑大火 | 所有大維修樓宇棚網須在周六或之前下架，峰華邨及富澤花園棚網證書疑涉造假

 

　　甯漢豪表示，目前正在維修的私人大廈有約200多幢，公營項目則有10多宗。按照最新情況，當局懷疑有人在文書上造假，為保障公眾安全，並免除正進行大廈維修的業主及住戶心裏忐忑，因此從嚴處理，強調不代表坊間現時使用的棚網都不合規。

 

　　至於未來數天，當棚網下架後，不符合規定的棚網會否被「放生」，甯漢豪指出，自從今次大火發生後，不同部門包括屋宇署等已到300多幢大廈取樣，涉及上、中、下樓層取樣，數以千計樣本送到指定化驗所；若有棚網不符合標準會追究到底，按《建築物條例》及相關條例跟進處理。

 

峰華邨及富澤花園棚網證書疑涉造假，警方重案組跟進

 

　　保安局局長鄧炳強表示，警方調查發現柴灣「峰華邨」及北角「富澤花園」的棚網檢測證書懷疑造假，涉嫌有人行使虛假文書，港島總區重案組正在調查。

 

　　他透露，上述大廈棚網宣稱由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並分別取得「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」或「濱州市檢驗檢測中心」發出的阻燃合格報告，但警方發現「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書，而「濱州市檢驗檢測中心」暫時仍無法聯絡，而該公司留下的所有聯絡方法均為空號。

 

　　鄧炳強指，現時案件已交由港島總區重案組負責跟進調查，預計將會有更多類似案件展開調查。除了與內地有關單位聯絡調查之外，在本港方面，亦會循棚網由誰提供，以及仍有甚麼其他地方使用過這些棚網展開調查。

 

撰文：經濟通採訪組

 

相關資料 - 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,823.16
    -59.74 (-0.125%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,853.81
    +4.09 (+0.060%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,493.77
    +39.68 (+0.169%)
