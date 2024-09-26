財富FORTUNE | 阿里巴巴入選《財富》「改變世界」排行榜全球第八位

阿里巴巴入選「改變世界(Change the World)」排行榜第八名

根據《財富》雜誌最新公布的2024年度「改變世界(Change the World)」排行榜，憑藉善用AI技術，阿里巴巴(09988)入選第八名，成為唯一入選前十的中國公司。這是《財富》公布該排行榜的第十年間，阿里巴巴集團第六次上榜，成為上榜次數最多的中國公司。



2024年度排行榜重點關注太空、醫療等各個領域的技術創新，尤其是如何發揮AI潛在積極作用、為社會帶來更大裨益的科技公司。《財富》排行榜顯示，阿里巴巴發揮AI技術領先優勢，聯合全球十多家醫療機構，推出PANDA人工智能模型，讓人類首次通過「平掃CT+AI」技術，普惠高效地進行大規模的早期胰腺癌篩查。目前，這項研究成果已向全球醫生和研究人員開放。



「改變世界」排行榜由《財富》雜誌從250家候選公司中選出。《財富》雜誌表示，2024年全球共有52家公司延續「改變世界」的傳統，將企業發展與公益精神相結合，以創新方式解決社會問題，並在過程中實現可持續經營，對社會產生積極作用。

撰文：經濟通採訪組

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