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OBBBA | 一文看懂特朗普「大而美」稅改法案

04/07/2025

OBBBA | 一文看懂特朗普「大而美」稅改法案

 

　　美國眾議院周四（3日）通過「大而美」稅改法案，法案將送交給特朗普簽署，預計能在美國獨立日前正式生效。

 

大而美法案重點內容有以下八大項：

1. 稅收改革及減稅措施
小費收入、加班費、汽車貸款利息、學生貸款償還額度免稅，每名子女的抵免額提升至2500美元。

2. 鼓勵製造業與研發投資
向返回美國投資的製造企業提供稅務抵免，撥款支持基礎建設更新，鐵路與高速公路升級，國防供應鏈近岸化，聯邦設施現代化及自動化改造。

3. 邊境安全和執法強化
增設邊境圍牆、強化邊防巡邏資源、增聘執法人員、擴大移民稽查及遣返措施。

4. 能源政策轉向、撤銷綠色補貼
取消電動車及再生能源補助、暫停碳邊境調整機制、強化對美國境內化石燃料的補貼，大幅逆轉拜登政府時期的綠色新政方向。

5. 教育與學貸改革
建立特朗普儲蓄帳戶，向每名新生嬰兒提供1000美元的財務支持，提供未來用於教育、職業訓練或首次置業。提高學貸限額、放寬償還條件，幫助學生負擔教育費用。

6. 家庭福利增強
擴大家庭稅收優惠、增設託兒和育兒抵免、強化醫療健康儲蓄帳戶。

7. 醫療及健保改革
修訂醫療補助資格、取消曬黑稅、打擊醫療保險欺詐與濫用、擴大健康儲蓄帳戶適用範圍。

8. 農業和鄉村振興
鼓勵農業生產及農村基礎設施改善，引入補助與稅收優惠。

 

OBBBA | 一文看懂特朗普「大而美」稅改法案

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撰文：經濟通國金組

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