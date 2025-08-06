百勝中國(9987)第二季賺逾2億美元升1.4%派息24美仙

百勝中國(09987)公布，截至6月30日止第二季盈利2.15億元（美元．下同），升1.4%，每股盈利58美仙，派季度股息每股24美仙。

中期盈利升1.6%

該集團指，截至6月30日止中期盈利5.07億元，升1.6%，每股盈利1.36元，總收入升2%。

該集團指，在第二季，總收入增長4%至28億元，系統銷售額增長4%，該增長較第一季度提升，主要得益於4%的淨新增門店貢獻以及1%的同店銷售額增長。同店交易量增長2%，連續第10個季度增長。經營利潤增長14%至3.04億元，創第二季度新高。核心經營利潤增長14%。經營利潤率10.9%，增長1個百分點，同創第二季度新高，得益於餐廳利潤率的增長和管理費用的減少。餐廳利潤率升至16.1%，主要得益於食品及包裝物、物業租金及其他經營開支的減少。

該集團指，第二季淨新增門店336家，其中加盟店淨新增89家，佔比26%。截至6月30日，門店總數約1.7萬家，其中肯德基門店總數1.22萬家，必勝客門店總數3864家。

目標全年淨新增最多1800家門店

該集團指，目標於今年淨新增約1600至1800家門店。肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店的佔比將分別達40%至50%和20%至30%，提前達成先前目標。未來幾年，計劃在既定目標範圍內逐步提高淨新增門店中的加盟佔比。今年資本支出約6億至7億元，較原先7億至8億元的目標有所下調，主因單店投資成本下降。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票