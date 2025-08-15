美俄阿拉斯加峰會在即，特朗普預告有75%成功機會

美國總統特朗普暗示，即將於本周五（15日）在阿拉斯加舉行的美俄元首峰會，有很高的成功機會。

特朗普表示，「會晤存在25%不成功的可能性」，意即有高達75%的成功機會。他稱，若會談未達預期成果，將不會與俄羅斯總統普京舉行聯合記者會。

若會談順利，特朗普計劃致電烏克蘭總統澤連斯基，安排三方會談，地點或選在阿拉斯加或其他地方。特朗普強調，烏克蘭與俄羅斯雙方需在邊界問題上相互妥協，為和平鋪路。

白宮發言人萊維特重申，特朗普願盡全力結束俄烏衝突，外交與談判為主要手段，若情勢需要，會採取制裁及其他措施加大壓力。副總統萬斯亦強調結束俄烏戰爭是美歐安全的核心目標。

普京：將提出強化俄美經濟合作潛力

普京則於克里姆林宮主持高層會議，宣稱俄美雙方正為達成包容各方利益的和平協議積極努力，並提出將在會晤中探討核武管制議題及強化俄美經濟合作潛力。

俄羅斯官員透露，元首會談將先以一對一形式開始，僅有翻譯陪同，隨後兩國代表團將依5+5格式加入會談，結束後雙方將舉行聯合記者會。但克里姆林宮發言人佩斯科夫明確表示，雙方無計劃在會後簽署任何正式文件。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇