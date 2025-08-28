  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

九三閱兵 | 普京、金正恩等26位領袖出席抗戰勝利80周年活動

28/08/2025

九三閱兵 | 普京、金正恩等26位領袖出席抗戰勝利80周年活動

 

　　據《新華社》報道，應中國國家主席習近平邀請，普京、金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

 

　　26位外國國家元首和政府首腦包括：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古國總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。

 

　　此外，中方還特別向曾為中國人民抗日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬發出了邀請。來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等14個國家的50位友人或其遺屬代表將應邀出席。

 

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

08112

基石金融

0.164

異動股

09660

地平線機器人－Ｗ

9.110

異動股

02050

三花智控

31.820

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,580.94
    +15.71 (+0.034%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,496.04
    +14.64 (+0.226%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,698.17
    +108.03 (+0.500%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升453.784
變動率︰+1.588%
較港股︰+0.89%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.532
變動率︰+1.583%
較港股︰+0.59%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.537
變動率︰+1.310%
較港股︰+0.09%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.625
變動率︰-2.445%
較港股︰-5.89%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.495
變動率︰+5.720%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.149
變動率︰+4.393%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升137.540
變動率︰+2.260%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.360
變動率︰-2.340%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升127.450
變動率︰+3.871%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升105.340
變動率︰+2.123%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌13.295
變動率︰-2.243%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.235
變動率︰-3.446%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/08/2025 13:56 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/08/2025 13:56 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08112 基石金融
  • 0.164
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 9.110
  • 02050 三花智控
  • 31.820
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.000
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.720
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 24.680
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.620
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 23.080
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 12.780
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 141.200
  • 目標︰$155.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.450
  • 00388 香港交易所
  • 449.800
  • 00700 騰訊控股
  • 594.000
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 30.480
  • 目標︰$35.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 324.400
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 49.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2025 17:11  《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

28/08/2025 16:59  理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%

28/08/2025 18:27  商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息

28/08/2025 17:40  中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

28/08/2025 17:08  澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息

28/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指力保升勢，普京、金正恩等26位領袖出席閱兵新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤後部署 | 北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

DJI新推出高價自動掃地機械人 拆解大疆由無人機轉戰智能家電巿場的營銷策略
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

投資者賣樓如獅子殺子
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜特朗普推動聯儲局減息 美股調整完未？｜Nvidia業績有咩焦點要睇實？｜前瞻美國7月PCE數據！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Pastel Style 粉彩色調穿搭：「天藍 x 啡棕」、「粉黃 x 米白」！三大不敗大熱色調配搭，展現小清新浪漫
人氣文章

Beauty

香奈兒的眼妝藝術！開箱 CHANEL 最新限量版珠寶鈕扣四色眼影，輕鬆打造日常精緻感
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
按摩槍危機 │ 38歲女腰痛每日用按摩槍30分鐘，致腎破裂出血，醫生警告：1類人慎用新文章
人氣文章
肝癌先兆 │ 皮膚出現1類痣與肝癌相關？4大警號盡快求診
人氣文章
降膽固醇 │ 逾5成港人膽固醇超標，39歲男毋須吃藥靠5招1個月指數減半
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 01:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪28/08/2025
易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處