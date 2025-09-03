九三閱兵 | 特朗普回應九三閱兵，稱中俄朝「合謀反美」

美國總統特朗普回應北京9.3抗戰暨反法西斯勝利閱兵，稱中俄朝「合謀反美」，但同時強調與中國國家主席習近平關係很好，相信中國軍事力量「不會瞄準美國」。

針對中俄朝元首在天安門同框，特朗普在其社交平台Truth Social上發文稱：「請代我向普京和金正恩致以最誠摯的問候 -- 在你們合謀反對美利堅合眾國的時候。」

特朗普還質疑，習近平在閱兵式前的演講中，沒有提及美國在二戰期間向中國提供的「大量支持」。他補充說：「許多美國人為中國尋求勝利和榮耀的事業喪生」。不過外電指出，習近平沒有直接提到美國，但他感謝曾經幫助過中國的國家。

特朗普在北京舉行閱兵前數小時，在白宮橢圓形辦公室召開記者會，被問及這次閱兵是否對美國權力構成挑戰時，做出了否認。他說：「正如你們所知，我和習近平主席關係很好，但中國對我們的需要，遠勝於我們對他們的需要。」

特朗普在受訪時還表示，有信心北京方面未來不會將其國防力量瞄準美國。他說：「我們擁有世界上最強大的軍隊，他們絕不會跟我們動武的 -- 相信我，否則那會是他們做的最糟糕的事。」

撰文：經濟通市場國金組

