大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰期

據《彭博》引述一位美國官員透露，美國總統特朗普與中國國家主席習近平將於華盛頓時間周五上午9點（香港時間19日晚上9點）通電話。

這是兩位領導人自6月以來的首次直接接觸，特朗普表示，與習近平通話時除了推進TikTok美國業務的出售協議，他還可能進一步延長雙方之間的貿易休戰期。他於周二（16日）簽署行政令，將TikTok強制剝離執行期限推遲到12月16日。

「我們離達成協議已經非常接近了，」特朗普在與英國首相斯塔默共同出席的新聞發布會上表示。「我們可能會與中國達成一項延長關稅暫停期的協議，是在與當前相同條款基礎上延期，而這些條款其實已經相當不錯。」

特朗普稱政府將因促成TikTok交易獲取「附加費用」

他又表示，關於TikTok的協議將「與中國共同達成」，美國政府將因促成這項交易而獲得一筆「附加費用」。新版TikTok將由「清一色的美國投資者」以及「熱愛美國的公司」持有，但他並未正面回答有關該應用是否需要啟用新算法的問題。

本周早些時候，中美談判代表已就TikTok交易達成框架協議。知情人士透露，TikTok美國業務將被一個由甲骨文、Andreessen Horowitz以及銀湖資本組成的財團收購。

撰文：經濟通市場國金組

