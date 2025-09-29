特朗普新政 | 特朗普發梗圖，鮑威爾被炒執包袱走人
特朗普在社交平台上發AI梗圖，畫面顯示他炒掉聯儲局主席鮑威爾。
美國總統特朗普上周六（27日）在Truth Social上發布一張疑似AI生成梗圖，畫面中他表情嚴肅地伸出手指，並且大喊「你被解僱了！」鮑威爾則神情凝重，手裏拿著一個裝有私人物品的紙箱。兩人身後是聯儲局徽章圖案。
撰文：經濟通市場國金組
