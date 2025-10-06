國際要聞 | 高市早苗當選日本自民黨黨魁，東京股市大漲4%，圓匯貶至149.51

日本執政自民黨上周六（4日）選舉高市早苗為新黨魁，篤定接替石破茂，成為該國歷史上首位女首相。由於高市主張維持安倍路線的貨幣超寬鬆政策，周一（6日）亞洲早盤，美元兑日圓开盘走高。

與此同時，日本政壇陰霾暫時解除，日經225指數大漲4%；日本兩年期國債孳息率下跌5個基點，至0.89%，十年期國債孳息率則變動不大；日圓兌美元匯率下跌1.4%，至1美元兌149.51日圓。

高市在第二輪投票中，以185票對156票，擊敗出身政治世家的小泉進次郎。鑒於反對黨的分裂局面，高市有望在本月晚些時候的國會投票中成為首相。如果她當選，將標志著日本誕生史上首位女首相。

高市獲勝後表示：「此刻我並非感到欣喜，而是想到即將面臨的艱辛。我們必須完成堆積如山的任務。希望諸位能像牛馬一樣拼命工作。我將拋棄工作與生活平衡這種說法。」此言引來台下自民黨議員一陣笑聲。

不修改美日協議

雖然高市上月底競選時曾表示，如果協議的實施不符合日本利益，可考慮重新談判日美貿易協議。不過她在周六的新聞發布會上則稱，不會立即修改現有協議，但補充道如果協議的執行損害日本利益，日本將表明立場。

分析指，她將面臨重新團結自民黨、爭取公眾支持，並吸引年輕一代選民的重任。鑒於自民黨如今在參眾兩院已失去多數席位，高市早苗作為新領導人還需爭取部分反對黨的支持，方能推動立法和預算案獲得通過。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好