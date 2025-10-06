  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

國際要聞 | 高市早苗當選日本自民黨黨魁，東京股市大漲4%，圓匯貶至149.51

06/10/2025

國際要聞 | 高市早苗當選日本自民黨黨魁，東京股市大漲4%，圓匯貶至149.51

 

 

　　日本執政自民黨上周六（4日）選舉高市早苗為新黨魁，篤定接替石破茂，成為該國歷史上首位女首相。由於高市主張維持安倍路線的貨幣超寬鬆政策，周一（6日）亞洲早盤，美元兑日圓开盘走高。

 

　　與此同時，日本政壇陰霾暫時解除，日經225指數大漲4%；日本兩年期國債孳息率下跌5個基點，至0.89%，十年期國債孳息率則變動不大；日圓兌美元匯率下跌1.4%，至1美元兌149.51日圓。

 

　　高市在第二輪投票中，以185票對156票，擊敗出身政治世家的小泉進次郎。鑒於反對黨的分裂局面，高市有望在本月晚些時候的國會投票中成為首相。如果她當選，將標志著日本誕生史上首位女首相。

 

　　高市獲勝後表示：「此刻我並非感到欣喜，而是想到即將面臨的艱辛。我們必須完成堆積如山的任務。希望諸位能像牛馬一樣拼命工作。我將拋棄工作與生活平衡這種說法。」此言引來台下自民黨議員一陣笑聲。

 

不修改美日協議

 

　　雖然高市上月底競選時曾表示，如果協議的實施不符合日本利益，可考慮重新談判日美貿易協議。不過她在周六的新聞發布會上則稱，不會立即修改現有協議，但補充道如果協議的執行損害日本利益，日本將表明立場。

 

　　分析指，她將面臨重新團結自民黨、爭取公眾支持，並吸引年輕一代選民的重任。鑒於自民黨如今在參眾兩院已失去多數席位，高市早苗作為新領導人還需爭取部分反對黨的支持，方能推動立法和預算案獲得通過。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02312

中國金融租賃

1.780

異動股

08168

寶積資本

0.066

異動股

01635

大眾公用

4.860

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02312 中國金融租賃
  • 1.760
  • 08168 寶積資本
  • 0.079
  • 01635 大眾公用
  • 4.880
  • 01104 亞太資源
  • 1.910
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.800
股份推介
  • 00012 恒基地產
  • 27.200
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 232.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.760
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.960
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 91.600
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 181.100
  • 00981 中芯國際
  • 91.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.650
  • 00005 滙豐控股
  • 111.200
  • 00700 騰訊控股
  • 676.000
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 4.410
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 13.550
  • 目標︰--
  • 00697 首程控股
  • 2.410
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2025 13:36  《異動股》阿里結束四連升回吐2%，憧憬AI及雲業務9月股價累升53%

06/10/2025 12:35  《午市前瞻》恒指整固料26500上方呈支持，澳賭股黃金周上半場落後可留意銀娛

06/10/2025 13:18  【外圍經濟】高市早苗當選效應發酵，圓匯跌破150日圓大關

06/10/2025 12:09  恒指半日跌164點報26976，科網股表現回吐，阿里小米齊跌約2%

06/10/2025 12:03  ACCA:67%企業主管料其貿易額未來三到五年或「大幅」增長

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

06/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛大升中芯、華虹目標齊見117元，滙證看好攜程股價創新高

06/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０５，隔夜拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702新文章
人氣文章

新聞>中國故事

高德掃街榜「國慶十大夜生活城市」，二三線城市霸榜，北上廣深全缺席新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

安倍繼承者 | FOCUS | 「高市交易」股匯兩重天，全球極右「娘子軍」再下一城新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳前海室內滑雪場試玩報告：全球最大！香港出發1小時直達！最平$470包入場、租滑雪服+雪板+雪鞋+頭盔、來回香港巴士車票
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普的公私合營
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋冬鞋櫃準備好了嗎？ Sam Edelman人氣瑪莉珍、Loafers和長靴，演繹秋冬風格美學！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

深明出軌是錯，卻又明知故犯：難道出軌者沒有內疚之心？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

高潮是床上指標？隱藏真實感受，反而成為關係中的無形障礙
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美疾控中心警告：1種超級抗藥性細菌肆虐，4年病例激增逾460%，幾乎所有抗生素無效
人氣文章
命局五行與健康密切關係｜中醫詳解 「用神」「忌神」，助診斷與制定全面治療方案
人氣文章
醫生揭4款潔面產品傷皮膚，長期用恐誘發痤瘡早衰！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2025 15:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2025 15:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告06/10/2025
大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處