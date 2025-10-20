  • 會員
國際要聞 | 法國羅浮宮失竊，八件無價王室珠寶被盜

20/10/2025



 

 

　　法國羅浮宮當地時間周日（19日）晚間發布公告，當天上午，博物館阿波羅畫廊發生一宗入室竊盜案。兩座高級安全等級展櫃成為目標，共有8件具有「無法估量歷史價值」的珠寶被盜，具體包括：

(1)瑪麗-阿梅莉王后與奧坦絲王后的頭飾；
(2)瑪麗-阿梅莉王后與奧坦絲王后的藍寶石項鍊；
(3)瑪麗-阿梅莉王后與奧坦絲王后的藍寶石耳環一隻；
(4)瑪麗-路易絲皇后的祖母綠項鍊；
(5)瑪麗-路易絲皇后的祖母綠耳環一對；
(6)聖物胸針；
(7)歐也妮皇后的冠冕；
(8)歐也妮皇后的大型胸飾蝴蝶結胸針。



 瑪麗阿梅莉王后與奧爾唐斯王后的冠冕藍寶石項鍊及藍寶石耳環 // 羅浮宮

 



瑪麗-路易絲皇后的祖母綠項鍊和耳環// 羅浮宮

 



歐也妮皇后的冠冕

 



歐也妮皇后的大型胸飾蝴蝶結胸針

 

 

　　公告指出，畫廊外窗及兩座展櫃的警報系統已啟動。入侵行為「極為迅速且具有破壞性」。當時在展廳及鄰近區域的5名工作人員，立即依照安全程序行動，第一時間聯絡警方並保護現場人員。

 

　　羅浮宮方面表示，由於工作人員反應迅速、處置得當，嫌犯在逃離時遺棄部分設備，以及被盜的歐也妮皇后王冠。目前王冠狀況正在評估中。

 



歐也妮皇后的王冠

 

　　巴黎檢察院已就「有組織集團竊盜」和「結夥實施犯罪」罪名立案調查。案件由巴黎警察局重案組在檢方指導下偵辦。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

