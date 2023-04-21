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據報拜登將限制美企對中國投資，涵蓋AI、晶片等

21/04/2023

　　據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資。美國行政當局計劃在5月19日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。


　　報道指，擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。風險投資和私募股權都將因此受限，特定形式的技術轉讓和合資企業也將成為目標。某些類型的投資將被完全禁止，其它類型的則將要求企業通知美國政府。有關細節將在行政命令發布後的一系列法規中闡述，企業界將有一些時間在行政令生效前提出意見。美國官員表示，投資限制旨在扼殺可能提升中國軍力的關鍵融資和技術。


　　此舉標誌著針對中國的經濟戰進入了一個新階段。此前美國已在前總統特朗普的領導下對自中國進口的產品加徵關稅，最近還加大了對美國關鍵技術出口的限制。現在，華盛頓將對準全球最大兩個經濟體之間的資本流動。

耶倫:美國實施限制出於國家安全考慮

　　美國財長耶倫在華盛頓就中國議題發表講話時也強調了美國實施限制是出於國家安全考慮，而不是像北京所說的那樣試圖遏制中國崛起為另一個超級大國。自俄烏戰爭以來雙方緊張關係進一步升溫，兩國實際上因此陷入對立。各方也愈發擔心中美進入新冷戰，從而令世界分化為相互對抗的兩大陣營。


　　耶倫稱，在美國與中國的關係中，國家安全為重中之重，美方不會在這些關切領域妥協，即便可能要被迫在它們與經濟利益間做取捨。

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