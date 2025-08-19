專訪 | 林本利：收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）

香港三大發鈔行3個月定存息率低至不足1厘，欲做精明「食息一族」，收息股自然是不二之選。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，揀選收息股會考慮幾個重要因素，心水之選包括中電(00002)、滙控(00005)等本地公用股、銀行股，惟對三大坊間熱門收息之選敬而遠之。

派息需穩定，Beta要低

林Sir認為，選收息股首先要有明確目標——穩陣收息，而非股價升幅，因此考慮因素之一是息率是否超過4厘。其次，要回看過去5至10年的派息紀錄是否穩定，而非今年突然派4、5厘，而派息穩定的基礎必然是業務（盈利）穩定。第三，Beta要低，如公用股大約0.5，即當大市升跌10%的時候，其股價波動為5%。即使是波動相對較大的地產股，Beta去到0.8、0.9，亦是波動小於大市。

中電的香港業務受益利潤管制，每年能穩賺8%左右。（資料圖片）

綜合以上因素，他稱「看來看去都是看中電」，即使中期業績顯示海外業務大幅倒退，例如印度地區稅前盈利按年跌74%，但香港業務始終受益利潤管制，每年能賺到8%左右，仍屬相當穩定。鑑於中電52周高位見70.68元，「我自己大概65、66元買入，都覺得是相對穩定的」。

領展「羊毛出自羊身上」

坊間不少KOL逢收息股必推薦領展(00823)、煤氣(00003)及香港電訊(06823)，林本利直言「不會選」。何解？對於領展，他提醒不要忘記其2023年以44.2元供股集資188.1億元，若當年供股，至今3年，不單最新股價低於供股價，所謂收息也不過「羊毛出自羊身上」（領展每年派息約60多億元）。相反，領展高層密密減持股票，「大家都是上了當」。

至於煤氣和香港電訊，他提醒，兩間公司派息其實是多過盈利，長期無法持續。那麼派息多過盈利是如何做到？他指，原因一可能是借錢，因兩間公司負債都較高；原因二可能是會計上所謂的折舊，惟會影響長遠維修、再投資及服務質素。

除淨前低吸，財息兼收

又如何看坊間「炒除淨」策略？林本利笑言，除淨不是用來炒的，由於派息日不同於除淨日，想收息的話必須於除淨日之前買入，因此「不要想著（除淨後）價格低一點走去撿，其實你是不能獲派息的」。



如果要有所行動的話，應是在股票通常6、7月除淨之前，把握4、5、6月的低吸機會。這樣既能收息，又能享有股價後續升幅，「我這裏就叫財息兼收」。

立即去片：https://youtu.be/BYnfuvoEbuM

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票