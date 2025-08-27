  • 會員
專訪 | 林本利：施政報告須顯減赤決心，及推動換樓鏈（有片）

27/08/2025

　　特首李家超任內第四份《施政報告》發表在即，香港經濟如海水跟火焰，一邊是股市、IPO領跑全球，另一邊是倒閉、吉舖比目皆是。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，《施政報告》需讓人看到政府有決心去處理財赤，因「愈遲問題就愈大」；樓市方面，他反對「100元釐印費門檻提高至600萬樓」，反建議利用「100元釐印費」推動換樓鏈。

 

放寬百元釐印費門檻反害上車者

　
　　港股年初至今勁升逾兩成，IPO集資規模更是全球第一，但多間老字號、連鎖店連環結業，連同岌岌可危的商業地產，拋開「八大中心」、「經濟轉型」藍圖，當務之急是甚麼？

 

　　林本利就指，港府過往坐擁逾1.1萬億元財政儲備（2019/20年度），但如今若不計發債，已差不多是乾塘。《施政報告》需讓大家看到政府有決心去處理財赤，切勿影響國際信貸評級機構或國際投資者對香港的信心。

 

專訪 | 林本利：施政報告須顯減赤決心，及推動換樓鏈（有片）

放寬100元釐印費門檻至樓價上限600萬元，並不能幫助買樓上車的人。(Envato)

　
　　對於地產業界倡放寬100元釐印費門檻至樓價上限600萬元，他直言反對，原因之一亦是影響政府財政收入，笑言所謂「樓市交投增加可作抵銷」，事實卻是「量大了也是100元」，籲政府不要聽地產商講「廢話」。

 

　　更重要的是，去年《財政預算案》宣布100元釐印費門檻從300萬樓放寬至400萬樓，買家雖節省幾萬元釐印費，卻因炒家早早入貨炒高細價單位，而多付幾十萬元樓價，最終變成「害了真正買樓上車的那些人」。

 

公屋供應70萬封頂，居屋減折扣

　
　　林本利反過來建議，政府應推動換樓鏈，針對現時不同人群小樓換大樓（如年輕父母）、大樓換小樓（如老人家）的需求，當市民賣樓再緊接買樓時，買新單位的釐印費劃一以100元計，這樣能推動樓市暢旺。

 

　　他續指，港人現時相對富裕，公屋單位應按全港住戶280萬戶的四分之一封頂，即70萬供應已是足夠，「沒理由現在還80多萬（去年9月為86.6萬）」，多出的十幾萬個單位，可以出售以增加房委會收入，從而建多些居屋、夾屋，協助中產家庭以較低的價錢買樓上車。

 

　　他話鋒一轉，稱政府就居屋的定價原則是與申請者的負擔能力掛勾，而從家庭入息中位數、按揭息率、供樓負擔比率等看，即使是私樓的價格，一般家庭也可負擔，建議在樓價已較高位回落三成的背景下，居屋定價宜由市價七成改為八成或九成。

 

　　立即去片：https://youtu.be/sU_iS6V9PRk

 

 

