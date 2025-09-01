比拼華爾街－溫傑｜晶片股受壓，跟進邁威爾科技（有片）

上周五（8月29日）美股三大指數下跌，主要原因是通脹數據維持高企，部分投資者擔心9月減息機會減低，而晶片股遭拋售則進一步令科技股受壓。一周計，三大指數均溫和下調，跌幅為0.1%至0.2%。

9月減息機會高企

作為美國聯儲局最重視的通脹指標－－核心個人消費開支平減指數(Core PCE)，7月數據為按年上升2.9%，雖然符合預期，但升幅較6月的2.8%略為加快。利率期貨顯示，9月減息的機會為86.4%，反映市場仍普遍相信，當局將於17日的議息會議宣布下調利率0.25厘。除減息外，聯儲局亦會發布經濟增長、通脹率及點陣圖等最新預測，同樣值得關注。

上周五晶片股受壓，原因之一是受累邁威爾科技(Marvell Technology)(US.MRVL)業績展望差過預期，其股價單日下跌18.6%，影響了相關股份的投資氣氛。筆者6月2日曾於本專欄介紹過MRVL，當晚（指6月2日美股時間）該股收報61.47美元，於7月30日曾升破80美元，上周四（8月28日）收市仍達77.23美元，上周五最終收報62.86美元。縱使曾經大幅揚升，而現價仍略高於當初價格，但由於公布了業績，股價又單日大跌，因此必須作出跟進。

留意本周勞動市場數據

在分析其投資價值前，先分享本周市場重點。周一（9月1日）為美股假期，而本周最重要的經濟數據首推周五（9月5日）的8月勞動市場數據。7月數據遠差過市場預期，如果今次再令投資者失望，大家的焦點有機會由減息轉至經濟放緩，或不利市場氣氛。以下是筆者的預測:

*非農業新增職位增加75000至80000個

*工資增長按月及按年分別上升0.3%及3.7%

*失業率溫和上升至4.3%

要留意的是，現時不同大行對周五非農數據的預測差異甚大，預示有機會為大市帶來波動。另外，美國上訴法庭裁定，總統特朗普的全球關稅多數屬於違法，超越總統職權範圍（在官司完結前關稅仍然有效），大家需關注事態發展。

MRVL被市場稱為ASIC概念股，ASIC是指「特定應用集成電路」(Application Specific Integrated Circuit)，不同於通用的CPU（中央處理器）及GPU（圖形處理器），ASIC是針對特定應用所設計的專用晶片。集團的數據中心客戶包括超大規模雲端服務供應商Alphabet、亞馬遜、Meta及微軟。

邁威爾跌幅超預期，或為買入機會

集團第二季收入達到創紀錄的20.1億美元，按年增長58%，但由於分析員甚為樂觀，增幅只是符合預期；期內調整後每股盈利為67美仙，同樣只是符合預期。展望方面，管理層公布的收入指引中值為20.6億美元，低於市場預期的21.1億美元，因而令投資者失望。雖然近月股價顯著揚升，但指引不及預期，自然容易遭到沽售，惟上周五的跌幅實在超出筆者估計。

筆者的觀點是，近兩季集團的業績其實甚為理想，首席執行官Matt Murphy亦表示，旗下定制芯片業務的增長是「非線性」，意指業績不會是簡單依據曲線增長，而是增速有高有低。筆者相信就算今季表現平淡，下季或會顯著提速，其中長線發展前景仍然吸引。

策略上，進取投資者或可分段入市，惟由於集團股價已是連續兩季在業績公布後下跌，反映市場暫時對集團信心未穩，大家投資時應控制注碼，並只候低買入。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

