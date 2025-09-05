洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）

港股自4月19706低點一路上衝至8月的25918點。蓮華資產管理(Louts Asset Management)管理合夥人和CIO洪灝於專訪表示，展望第四季若A股升，港股就會升，而真正的牛市將從刷新歷史新高開始，並重申看好「新」字頭板塊。他並稱，幣圈「去中心化」情懷可嘉，但要顛覆現有商業模式很難，而很多RWA項目（現實世界資產代幣化）亦是停留講故事階段。

多因素撐港股續創新高

8月至今，港股可謂對24800-25800點之間三起三落，第四季前景如何？洪灝就指，鑒於估值聯繫，如果A股升，港股就會升，加上美聯儲減息、港元可能重新走強等因素，如果上升趨勢沒結束的話，大概率會繼續創新高。

那麼今年能否突破28000點？他表示，「今年去不到就明年去到」，但強調真正的牛市一定是從歷史的新高開始；如果港股仍徘徊在2萬多至3萬多點區間，並非一個模式的轉換。

PE畏高將錯過很多機會

具體到板塊，他重申看好「新」字頭，包括新科技、創新藥、新消費、打新等，相信恒者恒強，強者愈強。此外，黃金股四季度可能的表現，好過實物金。

至於部分明星股估值是否過高？他認為，估值和股價沒任何區別，估值高並不代表不可以更高，尤其對一個新的股票、新的概念而言，「多高才是高」難以定論，當處於成長期時，往往正正是「靚貨不會平」。他直言，如果因為PE太高而不炒某隻股票，今年將錯過很多機會。

萬物上鏈有誇大的成分

上周幣安(Binance)創始人趙長鵬到訪香港，公開建議「更大膽、更快」地抓住數字資產、鏈上金融的戰略窗口期。對於其預測「未來去中心化交易所(DEX)將取代中心化交易所(CEX)」，洪灝指，情懷可以講，但要顛覆現在的商業模式很難，從監管的角度講，去中心化如果將中心去掉，需回答如何保護中小投資者的問題，「不可以將去中心化等同於去監管化」，並直指幣圈發展太快、很多是魚目混珠。

又如何看方興未艾的RWA（現實世界資產）代幣化潮流？他以兩隻不同的馬代幣化，所產生的token肯定不一樣舉例，形容萬物上鏈有誇大的成分，特別是對非標資產而言。認為很多RWA項目都是停留於講故事階段，一廂情願去抒情時，要注意實際情況如何。

他還稱，幣圈的一小群人力量非常大，他們的技術的確可以改變很多工作方式，但無論比特幣、以太幣如何上漲，黃金始終是人類社會五千年來普遍接受的貨幣，預計下一目標將上看4000美元。

立即去片：https://youtu.be/htd_tLtj5Ao

