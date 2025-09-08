  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 美國9月鐵定減息，嘉年華集團估值合埋（有片）

08/09/2025

　　上周五（5日）美股先升後跌，雖然盤中曾創即市新高，但及後由於當地最新就業數據遠差過市場預期，促使資金避險，三大指數最終均溫和下跌。一周計，不同指數個別發展，道指跌0.3%，標指及納指則分別上升0.3%及1.1%。

 

勞動市場持續放緩

 

　　美國勞工部於上周五公布了多項就業市場數據，篇幅關係，下文只討論非農業新增職位變化。數據公布前，市場預估的數值為約7.5萬個，本已不算理想，當中更有一間大行料職位只增加4.5萬個。筆者曾於不同節目表示，基於5至7月的數據甚差，8月的數據將甚為重要。

 

　　結果8月非農業職位僅增長2.2萬個，遠少過7月向上修訂後的7.9萬個，只及市場最悲觀預期的一半。更令人失望的是，6月數字更由原本增長1.4萬個修訂為減少1.3萬個，是2020年以來首次出現收縮。如果做一個數據小總結的話，職位增長已連續4個月低於10萬個，過去3個月的平均職位增長只有2.9萬個。

 

市場估年底前或減息三次

 

　　在此情況下，相信今個月聯儲局將鐵定減息，亦解釋了為何鮑威爾在上月的全球央行年會發表鴿派言論，並表示需要先處理勞動市場放緩的風險。最新利率期貨顯示，今個月的減息機會達100%，餘下需要討論的已變成減幅將是25或50點子，兩者的機會分別為89%及11%。而到年底，減息三次的機會亦升至65%。

 

　　提到聯儲局及減息，特朗普表示，接替鮑威爾出任聯儲局主席的候選人名單已縮減至四人，分別是：

 

　　－白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)

　　－財政部長貝森特(Scott Bessent)

　　－聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)

　　－現任聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)

 

　　他又表示，正在考慮讓哈塞特擔任不同的職位，即暗示傾向讓後者擔任聯儲局主席一職。

 

今周留意通脹數據

 

　　今周美國將公布多項經濟數據，當中通脹（CPI及PPI）值得留意，筆者預期：

 

　　－CPI按月及按年上升0.3%及2.9%

　　－核心CPI按月及按年上升0.3%及3.1%

　　－PPI按月上升0.3%及3.1%

　　－核心PPI按月及按年上升3.1%及3.4%

 

嘉年華集團兩度上調盈利預測

 

　　個股方面，今次介紹全球最大的郵輪公司嘉年華集團(Carnival Corporation)(US.CCL)。集團於6月時公布了截至5月底財季的業績，受惠於票價上漲、預訂強勁和船上顧客消費佳，期內收入為63.3億美元，高於預期的62.1億美元；調整後淨利潤為4.7億美元，每股盈利為35美仙，高於市場預期的24美仙。

 

　　集團上調全年盈利預測，料2025財年調整後每股盈利約為1.97美元（之前的預期為1.83美元）。值得留意的是，今次已是集團年內第二次上調全年盈利預測，最初預測為每股盈利1.7美元，及後於3月上調至上述的1.83美元，並於6月再次調高至最新的1.97美元，反映過去6個月營運情況遠優於預期。

 

預測市盈率不足16倍

 

　　集團現時的預測市盈率不足16倍，低於整體大市，與過去估值比較屬合理水平，值得關注。筆者認為，嘉年華集團或是行業內的投資首選，吸引力或略優於皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean Cruises)(US.RCL)等同業。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

 筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

