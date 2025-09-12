施政前瞻 | 李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整

行政長官李家超將於9月17日發表任內第四份《施政報告》，他早前透露會重視房屋、民生及文化等範疇。經濟學者李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時指出，在房屋之外，稅制應作改革以增加收入，同時他呼籲政府重視東南亞市場及內部行政改革，以由頂層開始應對經濟挑戰。

（資料圖片）

他認同本份《施政報告》房屋仍是重中之中，因與政府收入問題掛勾，加上當房屋問題穩定下來，社會才有健康發展。雖然香港樓價經已便宜，但現在仍有很多人輪候公屋及住在劏房，輪候資助房屋人士沒有信心或能力購買私人住宅，簡約公屋亦僅屬權宜之計。

稅基窄待改革

他續稱，現在似乎是有很多「火頭」要去處理，最嚴重的問題是稅基過窄。社會一直有聲音擴闊稅基的方法為開徵銷售稅，惟他形容現時內地自由行暢旺時期已經過去，若然再開徵銷售稅，猶如「插多兩刀」，只是假如銷售稅真的存在，估算至少每年涉及數百億元收入，可惜政府過去較為重視賣地收入。

開徵網購環保稅，扶持本地零售

（資料圖片）

至於拓闊稅基及稅種，李兆波提到一方法為開徵網購環保稅，以保護及扶持本地零售。網購環保稅為根據網購交易金額而收徵，他稱，現時超市膠袋徵費須由用家繳付一元，但對於環保而言，網購人士所付出的金錢卻不合比例，因此造成一個空隙，令網購、外賣平台佔便宜。至於有政黨提出派發2000元電子消費券，只限本地零售、飲食實體店使用，李兆波則指出消費券僅有很短暫的影響，亦只能扶持到相關行業是一段很短的時間。

本地零售面對京東(09618)、淘寶、拼多多等網購平台以平價及低運費策略打擊，李兆波認為，經營情況只會繼續轉差或大不如前，政府應從稅務方式支援本地零售，回歸基本的話，零售、餐飲物價昂貴乃因地稅，即意指地價、地租及差餉高昂。

至於如何進一步增加政府收入，李兆波亦提到，可以在旅遊地點增加一些用者自付金錢，例如東壩徵收每位50元入場費。當被問到此舉會否進一步影響跨境消費及本港旅遊業，李兆波則指出，收取50元一位不算過份，亦是參考世界上其他地質公園做法，而且東壩需要警察部等部門管制交通等工作，最後政府卻一毫子都收不到，形容情況十分奇怪。

應更重視東南亞市場機遇

李兆波續指出，對於高消費過夜及消費普通旅客群均應採取適當指施，而非對後者投放大量資源。此外，他亦數次提到政府對於東南亞市場有欠重視。李兆波稱，雖然內地亦幫助香港賺錢，但東南亞國家中，如菲律賓、印尼、越南經濟現時增長高於中國內地，因此政府應對對外開放思維有所改變。

人才政策會有調整，防「假人才」漏洞

（資料圖片）

全國政協副主席、前行政長官梁振英不久前多次發文，提到「假人才」等議題，政府就此不點名回應，令人猜測今份《施政報告》是可有修改人才政策空間。李兆波則對梁振英觀點表示同意，認為政府會就人才政策有一點點調整，去探討當中是否存在漏洞。他表示，現行政策太過寬鬆，有些專才「不是來貢獻香港的經濟，不是買樓或在香港吃飯，天天回深圳住」。他稱，首先要研究這批人是不是人才，然後要考慮教育、醫療承受的影響，「始終要保護香港的利益」。

倡內政改革，正視結業潮及失業情況

李兆波最後亦特別提到，政府內政需要改革。經歷「熱氣球節」、「飲用水風波」一連串事件後，反映政府「各署自掃門前雪」，進一步引伸出行事不暢順，則會花了很多時間及無謂成本。他建議局方之間加強協調，對法律及財務的影響更加敏感，內部監察亦需更為強勢。

他認為，現時政府並沒有正視店舖結業潮及失業情況，允其是街道上情況顯然而見，因此政府要承認及對準有關情況講述應對方法，以讓人安心，否則當遇上大型天然災害等危難情況時，人們對政府失去信心。

撰文：經濟通記者許英略

