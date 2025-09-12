專訪 | 李根興自認冇料到，當年驚人言論屬春風得意語無倫次，對基金表現問心無愧（有片）

樓市舖市物業買賣價格在疫情後「一插再插」，目前似乎仍未見底。在2024年開關後，經濟未能急速復甦之餘，反而消費力外流，旅客消費力大減，當中舖市更首當其衝，舖位價格在高位急跌逾三成。盛匯商舖基金創辦人李根興於2024年談及餐廳結業潮時，更直指蝕錢離場的生意人「冇料到」，他直言：「條街咁多人，得你拍烏蠅，係你冇變，你冇料到。」更表示「你死啫！人哋搵到食」。李根興近日接受《經濟通通訊社》訪問時笑言，「我承認我真係無料到，蝕錢呀嘛，如果我有料到就可以喺大市跌四成，單單買賣都仲可以賺錢，但真係冇依個本事，承認有改善空間。」

他坦承當年針對餐廳結業潮的驚人言論源於「春風得意語無倫次」，並對基金表現表示問心無愧，強調將繼續直言不諱，講述自己想說的話。

李根興︰自己當年春風得意語無倫次，對此認為有必要再次道歉

談及當年發表驚人言論，李根興以8個字形容當時心態：「春風得意語無倫次」。當時經他手上買賣的260多間舖位，全部錄得盈利。此外，自身經歷亦影響了他的觀點。他回憶指，自己初出社會被投資銀行解僱時，曾不斷反思，「點解有人可以留低，自己就要走？唔可以怪銀行炒我，只可以怪自己無料到」。因此，2024年他留意到部分港式餐廳及特色禮品店生意興隆，長龍不斷，唯獨某些商舖結業，當時發表言論「太激烈」，直指他人「無料到」。

李根興澄清，相關言論曝光後，他迅速道歉，但未獲廣泛報道。直至2024年6月，該言論在討論區引發熱議，負面批評才「一面倒」湧現。他認為，香港經濟環境欠佳，加上言論確實令不少人感到不適，有必要再次正式道歉。

（李根興Facebook圖片）

面對網民負面評擊，李根興︰自己冇咩㩒過入去睇

面對網民的負面評擊，李根興表示，「自己冇咩㩒過入去睇，因為我問心無愧，總之我就會做好自己，繼續講自已想講嘅野。」他強調，人生的目的是「找到自己的身份、建立自己的身份、並做一個榜樣去幫助人」，在追求目標的過程中，可能會經歷「上上落落」，但只要問心無愧，就會堅定前行。

對基金表現問心無愧

對於網上質疑他僅為基金管理人，「輸只係輸投資人的錢」，李根興回應，整個基金由他佔三分之一股權，「基金每輸一元我都要輸超過三毫」，故他與投資者「一條船」。雖然基金價格下跌近29.1，但成立至今派息近29.9，每個基金單位仍淨賺約8毫。他指出，若個人投資者自行買入舖位，持貨至今虧本的機會率極高。儘管回報未達他設定的每年10%目標，但李根興認為，至少自己問心無愧。

立即去片：https://youtu.be/Njh6094d6_w

撰文：經濟通記者柳英傑

