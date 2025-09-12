  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

專訪 | 李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈（有片）

12/09/2025

　　街舖價格跌跌不休，尋底之路漫漫長路。盛匯商舖基金創辦人李根興接受《經濟通通訊社》訪問時指出，街舖價格雖不敢說「見底」，但已「近底」，未來走勢需視乎美國減息幅度及香港樓市復甦情況。他預期，一旦樓市站穩，寫字樓及街舖等市場將同步向好，「樓升就全部升，樓跌就全部跌」。李根興預測未來街舖價格將會出現「L」型或「U」型反彈，惟舖位租值仍有2%至5%下跌空間。

 

專訪 | 李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

（Nelson攝）

 

　　李根興回顧，本輪舖市跌浪自2018年展開，至今逾7年，對比上一次長跌浪（1997至2003年），當時「沙士」疫情重創經濟，失業率高達10%，公務員減薪，經濟連續通縮。相對而言，現時環境絕對優於當時，「所以而家每跌一日都係破緊紀錄。」

 

香港街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂

 

專訪 | 李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

 

　　舖市目前最大挑戰在於「代替品」（substitution）湧現。李根興指出，香港服務業、零售業及飲食業正面臨替代風險，飲食業受外賣普及及消費習慣改變影響，相關舖位樓面「愈縮愈細」；零售業遭網購衝擊；服務業則被內地低價商舖取代。

 

　　他又指，香港舖市亦吸引大量大陸品牌來港「插旗」，因內地市場競爭「太捲」，香港反而成為「賺錢天堂」。以一間內地品牌粉麵店為例，在內地一碗粉麵賣20元，到香港後一碗粉麵可以賣近50元，對大陸品牌來說香港是「賺錢天堂」。

 

李根興料舖市L型反彈，惟租金仍有最多5%下跌空間

 

專訪 | 李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

 

　　李根興預期，樓市見底後，舖市可「接近見底」，受財富效應帶動，出現L型或U型反彈。　惟街舖租值仍有下行壓力，他料今年底前租金再跌2至5%。

 

　　李根興指出，盛匯商舖基金9月底前將完成新一輪集資，目前已有投資者進場，其投入資金至少在1000萬元以上。基金今年目標沽出3億元舖位，進度已達1.6億元，目前年底前再沽逾10間，全年20間。他透露指，套現資金中1億元用於投資者贖回，其餘償還銀行貸款。他強調基金持有的銀行負債減去現金後淨負債率只有4%，大部分舖位都是以全現金買入，基金流動性穩健。基金最快第四季以1至2億元重新入市。

 

　　立即去片：https://youtu.be/Njh6094d6_w

 

 

撰文：經濟通記者柳英傑

 

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02438

出門問問

0.760

異動股

06163

彭順國際

0.248

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.400

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,917.02
    -190.98 (-0.414%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,589.02
    +1.55 (+0.024%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,133.69
    +90.61 (+0.411%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌75.654
變動率︰-0.816%
較港股︰-0.19%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌447.191
變動率︰-1.339%
較港股︰-0.27%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌39.198
變動率︰-2.537%
較港股︰+1.34%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.591
變動率︰-3.790%
較港股︰-7.04%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.495
變動率︰+4.274%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升113.980
變動率︰+1.932%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌37.635
變動率︰-2.247%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.720
變動率︰-3.103%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升393.420
變動率︰+6.673%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.265
變動率︰-5.047%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌23.630
變動率︰-6.932%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌95.750
變動率︰-8.206%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/09/2025 13:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/09/2025 13:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02438 出門問問
  • 0.760
  • 06163 彭順國際
  • 0.248
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 68.400
  • 00839 中教控股
  • 3.500
  • 00700 騰訊控股
  • 643.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 28.000
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.440
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 112.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.880
  • 00941 中國移動
  • 87.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.250
  • 00135 昆侖能源
  • 7.410
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.100
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.460
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 16:56  《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼

12/09/2025 17:27  【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期

12/09/2025 17:25  【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%

12/09/2025 13:43  【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

12/09/2025 16:59  微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言

12/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地整治汽車業網絡亂象，明年買新能源車恢復徵稅，車股表現分化可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

新戲速遞│《風林火山》10.1香港上映 + 姜皓文《惡人當道》江湖寫照 +《捕風追影》新星好打過成龍
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股升港股跌
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
人氣文章

Art & Living

奪冠後首度正式在港演奏！《沈靖韜鋼琴獨奏會》後感：卓越而不炫技
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《叔叔》、《大叔的愛》到《我在這裡等你》：淺談香港BL蛻變
健康好人生 Health Channel
人氣文章
陳奕迅罕曬與胞兄合照震驚網民！似足雙胞胎 + 感恩英國留學時受保護
人氣文章
涼瓜 苦瓜 半世瓜 今期清爽素菜食譜：紅蘿蔔雲耳清炒涼瓜
人氣文章
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2025 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/09/2025
神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處