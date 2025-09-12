專訪 | 李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈（有片）

街舖價格跌跌不休，尋底之路漫漫長路。盛匯商舖基金創辦人李根興接受《經濟通通訊社》訪問時指出，街舖價格雖不敢說「見底」，但已「近底」，未來走勢需視乎美國減息幅度及香港樓市復甦情況。他預期，一旦樓市站穩，寫字樓及街舖等市場將同步向好，「樓升就全部升，樓跌就全部跌」。李根興預測未來街舖價格將會出現「L」型或「U」型反彈，惟舖位租值仍有2%至5%下跌空間。

李根興回顧，本輪舖市跌浪自2018年展開，至今逾7年，對比上一次長跌浪（1997至2003年），當時「沙士」疫情重創經濟，失業率高達10%，公務員減薪，經濟連續通縮。相對而言，現時環境絕對優於當時，「所以而家每跌一日都係破緊紀錄。」

香港街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂

舖市目前最大挑戰在於「代替品」（substitution）湧現。李根興指出，香港服務業、零售業及飲食業正面臨替代風險，飲食業受外賣普及及消費習慣改變影響，相關舖位樓面「愈縮愈細」；零售業遭網購衝擊；服務業則被內地低價商舖取代。

他又指，香港舖市亦吸引大量大陸品牌來港「插旗」，因內地市場競爭「太捲」，香港反而成為「賺錢天堂」。以一間內地品牌粉麵店為例，在內地一碗粉麵賣20元，到香港後一碗粉麵可以賣近50元，對大陸品牌來說香港是「賺錢天堂」。

李根興料舖市L型反彈，惟租金仍有最多5%下跌空間

李根興預期，樓市見底後，舖市可「接近見底」，受財富效應帶動，出現L型或U型反彈。 惟街舖租值仍有下行壓力，他料今年底前租金再跌2至5%。

李根興指出，盛匯商舖基金9月底前將完成新一輪集資，目前已有投資者進場，其投入資金至少在1000萬元以上。基金今年目標沽出3億元舖位，進度已達1.6億元，目前年底前再沽逾10間，全年20間。他透露指，套現資金中1億元用於投資者贖回，其餘償還銀行貸款。他強調基金持有的銀行負債減去現金後淨負債率只有4%，大部分舖位都是以全現金買入，基金流動性穩健。基金最快第四季以1至2億元重新入市。

撰文：經濟通記者柳英傑

