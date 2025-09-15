  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 本周美國勢減息，Novavax前景不明朗（有片）

15/09/2025

　　美國最新消費者信心數據不及市場預期，加上近期美股已錄得顯著升幅，上周五（12日）3大指數個別發展。一星期計，3大指數均溫和向好，升幅為1%-2%；當中以科技股為主的納指最佳，按周上升2%。

 

通脹暫未受關稅影響

 

　　8月份消費物價指數(CPI)的按年升幅雖然從7月的2.7%，加速至2.9%，但符合預期。期內扣除食品和能源的核心CPI按年增幅維持於3.1%，與市場估計一致，按月升0.3%，同樣符合市場預期。數據反映，關稅對通脹的影響暫時有限，而部分推動CPI上升的因素或只是短期性，不會影響下星期的減息預期。

 

　　另一方面，9月份密歇根大學消費信心指數初值由8月的58.2降至55.4，為5月以來的低位，亦差過預期的58。筆者相信，雖然近月就業市場明顯降溫，自然會令消費信心轉差，但受惠股市向好，有望產生財富效應，支持消費增長。通脹方面，未來一年的通脹預期維持於4.8%，符合預期；而5年至10年的通脹預期則連續兩個月加速，由8月的3.5%加快至3.9%，明顯高過預期的3.4%。

 

需留意中美關係

 

　　除經濟數據外，大家亦要關注中美關係變化，以下新聞值得留意:

 

　　*美國商務部將32家企業列入實體清單，其中涉及23家中國企業，包括吉姆西半導體科技（無錫）股份有限公司和吉存半導體科技（上海）有限公司，它們由於協助中芯國際取得美國晶片製造設備而入列

　　*中國商務部宣布，即日起就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視調查

　　*美國財政部呼籲G7及歐盟盟友對來自中國和印度的商品加徵「有意義的關稅」，以阻止兩國繼續購買俄羅斯石油

 

　　本周聯儲局將一連兩日議息（美國時間16及17日），市場預期減25點子的機會為93.4%，減50點子的機會則為6.6%。誠如上周所指，議息決定外，大家亦要留意當局的最新經濟增長預測。由於美國國會預算辦公室剛修訂了其對今年美國的經濟預測，現作簡單分享:

 

　　*經濟將增長1.4%，低於1月預測值1.9%

　　*通脹率將升至3.1%，較此前預測高出近1個百分點

　　*失業率預計將升至4.5%

 

　　今個星期美國亦會公布8月零售銷售及工業生產等數據，前者預測將增長0.3%，7月份數據則為0.5%。工業生產有機會再次出現倒退，預期為-0.1%。

 

NVAX專注呼吸系統相關疫苗

 

　　個股部分會介紹Novavax Inc (US.NVAX)，惟要留意，筆者並非看好其前景，反而是擔心其股價有下跌風險。先講述集團背景，其為一家美國疫苗研發公司，主要研發呼吸系統疾病相關疫苗（例如季節性流感和2019冠狀病毒疫苗）。

 

　　《華盛頓郵報》(Washington Post)於上周五引述知情人士的消息作出報道，特朗普政府的衛生官員計劃在本周提交給美國疾病管制暨預防中心顧問小組的簡報中，將25名兒童死亡案例與新冠疫苗接種相連結，並考慮進一步限制疫苗的使用範圍。消息傳出後，各大疫苗股普遍顯著下跌，由於不知事態將如何發展，難言相關股份的股價已反映此負面消息。

 

政策風險上升

 

　　針對NVAX，其過度專注於呼吸系統疾病相關疫苗，隨著接種率下跌，獲利前景不明朗，估值亦不吸引。若看好疫苗股，實有其他選擇。而現時白宮或收緊疫苗的使用範圍，有機會令集團的營運壓力進一步增加。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

