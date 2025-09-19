  • 會員
專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有…（有片）

19/09/2025

　　美聯儲減息之門再次開啟，港股(18日)錄2021年中以來首破兩萬七關口；另邊廂，周一（15日）起接受公眾認購的2025年銀債亦獲熱捧。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利指出，恒指續上衝兩萬八甚至三萬點，需兩大條件；人人都不知「頂在哪裏」之際，要沽貨只宜慢慢沽，而倉位必持有三股。他自爆斥25萬元認購銀債之外，還推薦其他高息之選。

 

美匯續下行+資金再湧港

 

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有…（有片）

 

　　港股周四高見27058點的逾四年高位，儘管收市倒跌363點，善於分析歷史走勢並獲得啟示的林Sir，仍預測「最低消費應該是28000點」。無論是28000、30000甚至挑戰歷史高位33484點，他認為需兩大主要條件。

 

　　一是美匯指數(DXY)繼續下行。林Sir回顧歷史稱，2015年港股受益A股憧憬納入MSCI而上演「大時代」，高見28500點，當時的美匯與現時相若，即96、97水平。而2018年1月港股歷史新高的時候，以及2021年2月「科幻股」熱潮的時候，美匯指數都是跌穿至90以下。因此，今次港股要再繼續上衝的話，已經由2022年底114高位回落至97附近的美匯指數，應該續跌至90左右水平。

 

　　二是再現5月那樣的資金湧港潮。林Sir表示，儘管最新銀行體系結餘已從當時的1700億元回落至500多億元，但美元兌港幣的匯率近日已由7.85慢慢升至7.77。倘若美國減息、港股大旺支持港元升穿7.75，金管局將再次入市接錢，銀行體系結餘將重新增加。屆時尋找出路的資金，將利好港股和港樓。

 

鎮倉三股，北水低買醒目

 

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有…（有片）

 

　　港股從4月低位19260點，累計已升了近8000點，是否應落袋為安？林Sir就指，自己的策略一向都是「升市慢慢沽」，而今次沽得比較慢，亦不會那麼多，原因之一是恒指在25000點企得很穩，「每個人都不知道頂位在哪裏」。

 

　　他續稱，一直會持有騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、滙控(00005)三隻鎮倉股，因它們各佔恒指權重約8%上限，相加已近四分一，「特別是當牛市的時候，有人要推高股市的話，這三隻股票一定不會缺席」。

 

　　他還慨嘆，很多貨其實早已被北水買了！去年淨流入8080億、今年至今更突破萬億，且好多是由15000、16000點開始買起，而那時恰恰是很多港人相信所謂「遠離港股」的時點。

 

美債如違約，全球一鑊熟

 

　　至於銀債，今年保底息率3.85厘低過2024年、2023年的4厘、5厘，是否抽得過？林Sir自爆，已斥25萬元認購，因對比市況發現3.85厘已算吸引，強調「一定要買」。他解釋，現時同年期（3年）的美債收益率為3.5%左右，銀行定存最多亦只是2厘多、近3厘，形容「大家都懂得計數」。

 

　　認購銀債需1966年或之前出身的老友記，年齡未夠班的話又有無其他高息之選？林Sir就指，長期來說，美息是高過港息，加上美國進入減息周期，因此鼓勵買期限近20年的長債。例如他自己早前就買入了2043、2044年到期的美國國債，息率達4.8厘、4.9厘，足夠對抗通脹。

 

　　那麼會不會擔心美國違約？他笑稱，如果美國真的違約，不單是持有美債的人慘，全世界持有股票、企業債、保單的都會火燒連船一鑊熟，「所以不可以擔心那麼多」。

 

買收息股等待高位回調一成以上

 

　　林Sir於8月的《一本萬利》專欄有推薦收息股，他最新稱，一些公司公布的業績都做得不錯，例如新地(00016)24/25年度全年盈利近200億，而中電儘管海外業務虧損，但股價仍相對穩定，息率亦有4.8厘。

 

　　他透露，近期買入了建行(00939)，因見其從高位8.56元回調至7.5元附近。認為之前升了很多的收息股，「要跌一成以上才好想」。此外，如租金收益達3.5厘或者4厘，也可以考慮趁減息買樓收租。

 

　　立即去片：https://youtu.be/3Fvg1DH1O5Q

 

 

 

