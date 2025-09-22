比拼華爾街－溫傑 | 減息利短期氣氛，零售股可選Celsius（有片）

聯儲局減息利好市場氣氛，加上中美兩國元首通電話，上周五（19日）美股3大指數同創即市及收市歷史新高。當中以納指表現最佳，單日升幅為0.7%。按周計，3大指數的升幅介乎1.1-2.2%；另反映小型股的羅素2000指數同樣表現理想，按周升2.2%。

料再減息2次

雖然上周市場焦點首選聯儲局議息，但由於已事隔幾天，媒體大都詳細報道了，以下只講簡單結論。是次的減息幅度基本符合市場預期，重點反而是聯儲局的最新經濟預測。局方估計美國今年國內生產總值(GDP)增長1.6%，高於6月預期的升1.4%。基於點陣圖一方面反映當地有機會再減息兩次，另一方面經濟增長預測獲得上調，短期料有利美股的市場氣氛。

除議息外，零售銷售同樣值得留意。8月零售銷售按月增0.6%，連續3個月錄增長，扣除汽車和汽油銷售升0.7%，勝預期增0.4%。數據顯示整體消費者開支穩固，與上期筆者的觀點一致，即股市向好產生財富效應，加上AI投資持續高企，暫不需對當地消費及經濟過份擔心。「軟草陸+減息」(Soft Landing Rate Cut)，可望支持股市表現。當然，高估值之下，股市波動難免。

至於筆者上星期提到的中美關係，暫時向好發展。國家主席習近平與特朗普通電話，後者在社交媒體表示，雙方通話中在許多問題上取得了進展，並預告雙方將在下月南韓舉行的亞太經合組織峰會上會面。

本周留意PCE及米蘭講話

本周美國將會公布多項經濟數據，例如PCE、耐用品訂單、採購經理指數、以及部分房地產相關數據。當中，市場預期PCE按月將上升0.3%，按年就上升2.7%。而核心PCE按月及按年則預測分別增長0.2及0.9%。另外，多位聯儲局委員會發表講話，其中新任理事米蘭在剛完結的議息投票建議下調利率50點子，其言論最值得關注。

Celsius銷售功能性飲品

今個星期介紹的股份是Celsius Holdings(US. CELH)，原因如下:誠如上文所指，美國消費市場仍然穩健，若以多項不同因素分析，CELH或為其中一間中長線較佳之選。集團是一家生產和銷售功能性健康飲料的公司，今年次季成功收購另一間功能性飲料和健康產品企業Alani Nu。

其第二季收入按年上升84%，其中一個重要原因是拼購了Alani Nu ；合併毛利率51.5%，較去年同期下降50點子，主因是新併購的Alani Nu產品毛利較低。

要留意估值偏高

要留意的是，現時集團估值偏高，或不適合投資取向保守的投資者。只是考慮到集團業績的高速增長，值得分段部署作中長線布局。集團2024年每股盈利(EPS)為0.69美元，而市場現時預期其2025及2026年EPS將分別升至1.06及1.44美元。

以現價54.73美元計，明年的預測市盈率為38倍，大家可以根據自已的風險接受程度調較策略，意思是較保守的，就待股價再進一步回調才買入，並分開多注慢慢儲貨。而較進取的，則可於現水平附近水平先下一注，再依大市氣氛及美國經濟部署第二甚至第三注。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

