洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）

初現企穩的中美關係再掀新角力，特朗普上周五（10日）一則「11月對華加徵100%關稅」的推文，繼引發納指大挫3.6%後，周一（13日）恒指在科技股急瀉之下，一度跌逾900點，惟最終收跌1.5%。蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝於專訪表示，港股在25000點左右已price in（反映）大部分壞消息，「很多人等住買」之下，市場表現出對風險的相當忍耐，而騰訊(00700)、阿里(09988)大概率再創高位。

港股周一低開2.5%，之後跌幅一度收窄，惟11時後沽壓加重，科指更瀉4.5%，騰訊、小米(01810)、京東(09618)等齊見一個月新低。不過，洪灝指，恒指25000點雖難斷定「絕對是底」，但此50天至100天線之間水平可算足夠吸引。他強調，對於騰訊、阿里這樣的好公司，一兩日的波動不足為奇，未來大概率再創新高。

洪灝舉例，即使之前在180元高位買了阿里「都是好平」，也不妨稍安勿躁，因風險在11月1日前一定會來回拉鋸。

A股今日亦低開2.5%，惟最終收跌0.2%，對此他並不認同反彈歸功於「國家隊出手」，而是見到大金融等權重股護盤，加上南下資金198億元，都顯示很多人正趁此調整機會「等住買」。

特朗普關稅如「紙老虎」

對於特朗普發推揚言11月1日起對華加徵100%關稅，洪灝直言其是「紙老虎」，因如果加關稅成真，美國經濟將「先崩為敬」；另一張對華「科技封鎖」牌，事實上亦無符。對中國而言，美國不過是排名第三的貿易夥伴，很多牌亦無主動出擊。

立即去片：https://youtu.be/8wyn4N-Topc

經濟通通訊社記者 俞瑾

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票