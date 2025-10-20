  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 美股顯著波動，跟進LLY最新消息（有片）

20/10/2025

　　雖然上周美股三大指數均按周計向好，但上周四及上周五（16日及17日）指數大幅波動。

 

市場關注地區銀行貸款

 

　　以上周四計，美股主要受地區銀行壞帳消息拖累，錫安銀行（Zions Bancorp）及西聯銀行（Western Alliance）相繼披露捲入貸款欺詐後遭投資者沽售，拖累銀行股指數大跌，大市亦受影響。上周五情況則明顯不同，投資者憧憬中美貿易戰降溫，加上市場對銀行業信貸惡化的擔心略為紓緩，三大指數均上升約0.5%。

 

　　針對中美關係，以下為部分新聞，令大家明白市場的憂慮為何有所減退：

 

　　＊特朗普上周五一改早前的強硬立場，表示他與習近平將按計劃在兩星期後於南韓會面。

　　＊特朗普進一步指，美中雙方正相處融洽，暗示對所有中國商品加徵100%關稅似乎不可行。

　　＊《新華社》報道，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行視像通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。

　　＊《彭博社》報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂。

 

今個星期四大焦點

 

　　今個星期多項事項需要關注，首先是美國政府停擺，以及上文提到的中美關係。此外，大量企業（篇幅所限，不在此列出）會公布第三季季績及未來指引，對大市氣氛及選股影響甚大。經濟數據方面，料將公布9月CPI，估計核心CPI按月會上升0.28%，而PMI、成屋銷售及初次申領失業救濟金人數等數據都值得留意。

 

禮來短期股價將較反覆

 

　　今個星期筆者不作新推介，反而希望跟進本專欄曾介紹的禮來公司（Eli Lilly and Company）(US.LLY)。筆者8月11日曾於本欄推介此股，當時（8月11日美股收市）股價報約635美元，及後於10月9日收報855美元。筆者的觀點是，若其口服減重藥獲批，以未來6至12個月計，股價有望突破4月高位935美元。

 

　　最新觀點未有大變，但近期有兩項消息值得留意，有機會影響短期股價表現。事實上，筆者於上星期的《經濟通》節目內有所談及，以下作簡單分享。

 

兩項消息需留意

 

　　第一項消息是，特朗普於上周五宣布計劃大幅壓低熱門GLP-1類減重藥的售價至每月150美元（及後他進一步指明是諾和諾德的熱門減重藥Ozempic，其現時標價為每月1000美元，實際直接向自費客戶收取每月499美元）。由於市傳的目標售價遠低於現價，消息令諾和諾德股價下跌，而禮來及其他相關生產商和銷售商亦同受拖累。

 

　　第二項消息則較少投資者留意，美國食品藥品監督管理局（FDA）於6月時推出The Commissioner's National Priority Voucher（CNPV）計劃，將特定藥物申請的審評時間從10至12個月大幅縮短至一至兩個月。首批九項入選藥物的名單已於上星期公布，當中並沒有包括禮來的實驗性減重藥Orforglipron，令部分投資者失望。

 

　　筆者對集團6至12個月的投資觀點未有改變，只是估計短期其股價將較為波動。《香港股票分析師協會理事　溫傑》
　

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02589

滬上阿姨

106.300

異動股

01645

海納智能

1.890

異動股

02865

鈞達股份

18.050

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02589 滬上阿姨
  • 106.300
  • 01645 海納智能
  • 1.890
  • 02865 鈞達股份
  • 18.050
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 45.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 250.400
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 145.300
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.800
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.450
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.220
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.430
  • 02318 中國平安
  • 55.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.610
  • 00981 中芯國際
  • 74.050
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 16.630
  • 目標︰$18.00
  • 01088 中國神華
  • 41.120
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.240
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2025 17:18  新世界(00017)：沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

21/10/2025 16:36  泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

21/10/2025 16:30  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料反覆整固，天齊鋰業調整近尾聲候低可吸

21/10/2025 16:11  恒指全日升168點收報26027，內險及蘋概股升幅靠前

21/10/2025 12:54  【國際要聞】日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相

21/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋概股｜iPhone 17熱賣蘋果股價破頂，相關概念股齊抽升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 阿里天貓雙十一開局強勁品牌成交額飆升，iPhone 17熱銷帶動蘋果供應鏈股新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

現象級洗腦歌紅遍兩岸
人氣文章

小薯茶水間

打風消息︱季候風及「風神」夾擊掛三號風球，周二轉涼最低15度，周五有陽光及乾燥
人氣文章

影視娛樂

黃淑儀首段婚姻失敗被要求離港，身上只有6千元避走加拿大，說話率直兩度得罪電視台高層
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

秋日下午茶推介：文華東方酒店 x Buccellati／聯乘韓國傳奇漫畫大師／秋畔花語主題，享受午後的浪漫時光！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

除了定妝和控油，碎粉還有這些用法？盤點5大碎粉 Beauty hacks，把剩餘碎粉用光！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

淺談《風林火山》：我們該怎樣判斷一套電影的成功？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
長壽運動｜研究揭每日步行「X千步」死亡風險降5成！附12種日常「零碎運動」建議 新文章
人氣文章
蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 19:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/10/2025
神州經脈 | 滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處