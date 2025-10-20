比拼華爾街－溫傑 | 美股顯著波動，跟進LLY最新消息（有片）

雖然上周美股三大指數均按周計向好，但上周四及上周五（16日及17日）指數大幅波動。

市場關注地區銀行貸款

以上周四計，美股主要受地區銀行壞帳消息拖累，錫安銀行（Zions Bancorp）及西聯銀行（Western Alliance）相繼披露捲入貸款欺詐後遭投資者沽售，拖累銀行股指數大跌，大市亦受影響。上周五情況則明顯不同，投資者憧憬中美貿易戰降溫，加上市場對銀行業信貸惡化的擔心略為紓緩，三大指數均上升約0.5%。

針對中美關係，以下為部分新聞，令大家明白市場的憂慮為何有所減退：

＊特朗普上周五一改早前的強硬立場，表示他與習近平將按計劃在兩星期後於南韓會面。

＊特朗普進一步指，美中雙方正相處融洽，暗示對所有中國商品加徵100%關稅似乎不可行。

＊《新華社》報道，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行視像通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。

＊《彭博社》報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂。

今個星期四大焦點

今個星期多項事項需要關注，首先是美國政府停擺，以及上文提到的中美關係。此外，大量企業（篇幅所限，不在此列出）會公布第三季季績及未來指引，對大市氣氛及選股影響甚大。經濟數據方面，料將公布9月CPI，估計核心CPI按月會上升0.28%，而PMI、成屋銷售及初次申領失業救濟金人數等數據都值得留意。

禮來短期股價將較反覆

今個星期筆者不作新推介，反而希望跟進本專欄曾介紹的禮來公司（Eli Lilly and Company）(US.LLY)。筆者8月11日曾於本欄推介此股，當時（8月11日美股收市）股價報約635美元，及後於10月9日收報855美元。筆者的觀點是，若其口服減重藥獲批，以未來6至12個月計，股價有望突破4月高位935美元。

最新觀點未有大變，但近期有兩項消息值得留意，有機會影響短期股價表現。事實上，筆者於上星期的《經濟通》節目內有所談及，以下作簡單分享。

兩項消息需留意

第一項消息是，特朗普於上周五宣布計劃大幅壓低熱門GLP-1類減重藥的售價至每月150美元（及後他進一步指明是諾和諾德的熱門減重藥Ozempic，其現時標價為每月1000美元，實際直接向自費客戶收取每月499美元）。由於市傳的目標售價遠低於現價，消息令諾和諾德股價下跌，而禮來及其他相關生產商和銷售商亦同受拖累。

第二項消息則較少投資者留意，美國食品藥品監督管理局（FDA）於6月時推出The Commissioner's National Priority Voucher（CNPV）計劃，將特定藥物申請的審評時間從10至12個月大幅縮短至一至兩個月。首批九項入選藥物的名單已於上星期公布，當中並沒有包括禮來的實驗性減重藥Orforglipron，令部分投資者失望。

筆者對集團6至12個月的投資觀點未有改變，只是估計短期其股價將較為波動。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情