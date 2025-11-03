比拼華爾街－溫傑 | 利率前景變數增，詳談META業績（有片）

受惠大型科技股股價向好，美股三大指數均於上周五（10月31日）溫和上升，當中以納指升幅最大，單日升0.6%。以一周計，美股上周周中受惠業績普遍理想（個別大型科技股顯著受壓，下文再談），指數曾破頂。

及後，雖然中美兩國元首會晤後傳來好消息，但市場認為未有釋出額外利好消息，反之，美國聯儲局主席鮑威爾在議息後出乎意料發表鷹派言論，一度拖累美股回吐。最終三大指數按周計仍上升0.7%至2.2%。

鮑威爾突放鷹

針對議息，當局一如預期減息0.25厘，聯邦基金利率降到介乎3.75厘至4厘，並宣布12月起停止縮減資產負債表，這本應利好市場氣氛，惟鮑威爾表示12月減息並非定局，令投資者失望。

此外，投票結果顯示各委員的分歧加劇，減低未來政策的能見度。是次議息決定，是以10票對2票通過，當中特朗普所支持的理事米蘭（Stephen Miran）再次投票支持直接減息0.5厘，而堪薩斯聯儲銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則投票支持維持利率不變。根據Fed Watch，12月的減息機會已由議息前的超過90%，大跌至現時的不足七成（69%）。

今個星期方面，受停擺影響，經濟數據公布相對少，焦點繼續為企業業績（PLTR、UBER、AMD、SMCI、HOOD、ARM等）。另外，幾位聯儲局委員將發表言論，料對減息預期及市場氣氛有影響。

META股價大跌

上文提到有大型科技股績後股價大跌，其中一個例子是META(US.META)。由於集團上季盈利意外大幅倒退，加上擔心人工智能（AI）相關資本開支過多，上周四（10月30日）單日股價急挫11.3%，上周五再跌2.7%，收報648.35美元。相對之前8月14日的高位796.25美元，現跌幅累計達19%。

筆者的觀點是，AI支出是全行業的問題，為避免發展落後於同業，相關投資以現時而言實不可免，重點是有關支出是否將換來未來的業務增長，針對這點，戰友們須持續關注。至於盈利倒退，其實源自一次性的非現金影響，部分投資者或錯誤理解。

根據媒體報道，由於受到美國總統特朗普推出的《大而美法案（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA）》，集團需要為所得稅支出作「準備」，因此從上季純利中扣除159.3億美元一次性非現金所得稅支出，故期內純利大跌83%至27億美元。

盈利大跌受累數字遊戲

篇幅所限，簡單解釋的話，上文的「準備」是指「遞延所得稅資產估價準備（Valuation Allowance against Deferred Tax Assets）」。背景是當上市企業投入大量資源作研究，可以積累遞延所得稅資產（Deferred Tax Asset, DTA），用作未來扣稅。此DTA可視作未來抵稅的「代用券」，惟《大而美法案》引入了企業最低稅制，不論META有多少「代用券」，都至少要繳納15%稅款。即其所持有的「代用券」的價值突然下跌，因此需要減值，並影響上季盈利。

要留意的是，針對上季，其實只是會計制度下的數字遊戲，集團沒有真正付出相關稅款（至於部分投資者或擔心未來稅款或會增加，由於新稅制下AI基礎建設的巨額資本支出，將可以更快速地用來抵稅，最終稅務支出筆者現時難以準確判斷），更不是營運出現問題。若不包括相關減值，集團盈利實優於市場預期。如果對集團未來發展有信心，應把握機會分段吸納。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

