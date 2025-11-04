洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）

金價10月20日甫創每盎司4381美元歷史新高，翌日即暴跌逾6%，之後更一度跌穿3900美元，是否已到買入時機？另邊廂，升幅更誇張的A股「易中天」、「紀連海」等股份，勢頭又能否持續？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝於專訪表示，金價迄今僅跌了10%，論泡沫已完全消化屬不可能；至於A股熱門股，自己「每天都在看，每天都沒有買」。

洪灝指金價僅跌了10%，泡沫未完全消化。

金價：若判斷泡沫破裂，或下試2000美元

洪灝認為，好的投資者不僅勤奮思考，更重要是耐得住寂寞。在他看來，現在討論甚麼時候買黃金，相當於認為泡沫已徹底消化，而這是不可能的。他慨嘆，金價之前花了幾年時間才漲了1000美元，卻於短短數周接連破頂，慨嘆「怎麼可能不大跌」。

他表示，金價迄今僅從歷史高位回吐10%，但厲害的泡沫可以先跌三分之一、反彈、再跌三分之一，最重要是判斷，這是一個泡沫的破裂，還是上升過程中顯著的回調然後再上升？倘若是前者，「那就是2000美元以下」。

金價在屢創新高後急速回落 (Shutterstock)

A股倍升股：每天都在看，每天都沒有買

金價年初至今最多漲近七成，領先一眾資產類別，但相比A股「易中天」、「紀連海」中的新易盛（深：300502）、中際旭創（深：300308）、工業富聯（滬：601138），年初至今分別飆兩倍餘至三倍餘，不過是小巫見大巫。

洪灝對此稱，這些股票自己「每天都在看，每天都沒有買」，因其技術形態呈現抛物線式上漲(parabolic advance)，很容易產生類似黃金的（閃崩）效應，提醒賺到錢固然是好，但是不要太貪心。

比特幣：算法周期看買入時機

那麼又如何看有「數碼黃金」之稱的比特幣？其10月初創下12.6萬美元新高後不久，一度急瀉失守11萬美元，觸發逾190億美元的槓桿頭寸遭強制平倉。

按比特幣的算法周期即每4年減半來看，大調整隨時將至。(Shutterstock)

洪灝表示，比特幣已經快到4年周期的頂點，即使再有新高的話，也不會大幅高於此前的12.6萬美元水平。按其算法周期即每4年減半來看，大調整隨時將至，而明年第三季度末或是好的買入機會。

立即去片：https://youtu.be/zmk6hrBChE4

經濟通通訊社記者 俞瑾

