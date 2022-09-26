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【專訪】陶冬：極右勝出意大利大選　令歐盟頭痛市場擔心

26/09/2022

　　意大利國會大選周日（25日）落幕，極右政黨意大利兄弟黨領銜的右翼聯盟，一如預期取得最多議席，黨魁梅洛尼料成為該國史上首位女總理。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，極右勢力成功登上意大利權力中心，是墨索里尼之後的極右翼政黨首次問鼎政府，新政府很可能讓歐盟頭痛，讓市場擔心。

 

　　他解釋，這個右翼聯盟主打鮮明的民族主義旗幟，在過去有過許多反歐盟、反北約的言論；梅洛尼十多歲就參加了新納粹青年組織「意大利社會運動」，她的盟友、聯盟黨黨魁薩爾維尼經常公開讚美俄羅斯總統普京；兩人都公開談論脫離歐盟。

 

　　若梅洛尼如期成為總理，將意味歷經戰後49任總理之後，意大利的執政理念再次停在法西斯主義轉盤上。儘管許多人擔心自由受到限制，擔心新的執政政黨缺乏管制經驗和人才，但是選民還是決定給極右新人一個機會，因為他們太需要改變了。

 

　　十年前，只有4%的意大利人關心移民問題，五年後對移民議題的關注上升到四成，如今則已經超過八成。意大利人普遍對歐盟的移民政策持批評態度，對移民的敵視是極右勢力迅速崛起的動力，也是意大利民意對歐盟愈來愈不喜歡的原因。

 

　　陶冬認為，意大利的當務之急，是做出足夠的承諾和改革，拿到歐盟復蘇基金中為它預留的2000億歐元資金；還需要很快在金融市場表現出自己的能力和信譽。目前，意大利有超過3萬億歐元的債務，而意大利十年期國債利率已經升過4.3%，是歐債危機以來最高的。

 

　　選民最終決定給極右選民一個機會,是因為他們太需要改變。新政府的疑歐傾向，勢必降低它在歐盟中的地位，不過生性散漫的意大利人未必在乎。反而歐盟面對的極右政黨的反撲，從法國到瑞典，現在是意大利；過去是移民困局，現在是能源危機。歐盟的凝聚力和公信度已經明顯下降了。

 

 

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