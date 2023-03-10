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【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制

10/03/2023

 

　　全國兩會繼續在京舉行，港區人大代表，中手游(00302)聯合創始人及副董事長冼漢迪在兩會期間接受《經濟通通訊社》專訪表示，他今年在人大會議上建議，試點開放港人在內地投資創業互聯網企業，促內地互聯網發展。

 

兩會專訪03101

港區人大代表冼漢迪建議開放港人投資內地互聯網企業。（受訪者提供）


　　冼漢迪指出，長期以來，內地互聯網行業都存在一定執業資格要求，例如互聯網資訊經營許可證（ICP證）、互聯網出版許可證等，外資都受到限制，而港資亦屬外資之列，同樣也都受限。他建議，允許在試點區域內成立經過資格審查的互聯網企業或投資機構，在申請與互聯網行業相關資質時，不用再受外資身份限制，從而吸引更多港澳人士落戶開展業務。他指，由於互聯網行業涉及許多法律、安全等問題。規管是理所當然，但愈來愈多香港青年到內地參與科創事業，若能在管控方面有所調整，相信將更有利於港人在內地的發展。


中手游合作「文心一言」 NPC與玩家智能交互對話


　　ChatGPT的出現令AI技術在全球範圍掀起熱潮，中手游也成為百度AI聊天機器人「文心一言」首批生態合作夥伴。冼漢迪指，中手游將應用文心一言的技術，在《仙劍世界》的遊戲內首先實現NPC （non-player character，非玩家角色）智能交互的功能。NPC可以獲得獨立的人物故事背景和個人性格，並與玩家自由對話，NPC可根據設定的性格作出反應，進而影響到遊戲後續劇情發展。


　　他表示，AI技術對遊戲行業產生重大利好，主要通過兩方面實現，首先是類似這種遊戲內智慧交互等提升用戶的沉浸體驗，並通過收集使用者選擇加入的資料並分析使用者行為來了解遊戲玩家的遊戲方式、他們最深入或最頻繁參與的地方以及哪些因素導致他們離開遊戲，從而讓開發人員進一步優化遊戲設計，提升用家的投入度。


　　其次，未來可以在研發和運維上大幅降低遊戲公司的成本，通過跨語言的深度語義理解和生產能力，在批量製圖、遊戲劇情開發等內容創作生成以及智慧搜索營銷等領域，會有助企業降低成本達到提升遊戲的盈利空間。

 

仙劍世界

中手游取得知名遊戲《仙劍奇俠傳》的IP資源，此前宣布將推主打開放世界的武俠遊戲《仙劍奇俠傳：世界》，並結合了時下最新的科技概念：元宇宙、NFT及ChatGPT，遊戲未出便先炒一波概念。（互聯網圖片）


元宇宙局限大 難留住用戶


　　元宇宙概念在去年被熱炒，不過今年初騰訊、字節等互聯網大廠元宇宙及VR部門裁員新聞頻出，有聲音指元宇宙發展進入瓶頸，冼漢迪認為，目前元宇宙發展面對的問題，主要因為目前的硬體配套只能夠提供視覺、聽覺、和部分的觸覺等感知技術，距離完整的沈浸式體驗還有很大的不足；此外高品質體驗內容不夠豐富導致使用者留存低。

 

兩會專訪03102

冼漢迪於人大會議中發言。（受訪者提供）


　　不過他仍長遠看好元宇宙的未來，他指，隨著5G、6G技術發展，頻寬及延遲度進一步降低，加上硬件的更新迭代、高品質引擎廣泛使用和類似AIGC等新技術的引進，將來元宇宙將會為用家帶來更好沈浸式體驗。


　　他表示，中手游在元宇宙方面亦有布局，旗下《仙劍世界》將會成為國內首個國風元宇宙平台，聚合國風愛好者和實體產業業態，拓展國風文化消費市場。

 

撰文：經濟通通訊社記者吳迪、黃燕明北京專電

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